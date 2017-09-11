البورصة : عرض استحواذ إيكون لم يلق أية استجابة من المتعاملين

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية إن عرض الشراء المقدم على 46% من أسهم شركة – ايكون لم يلق أى استجابة فى السوق حتى اليوم الاثنين .

وأضافت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول " نعلن لجميع المتعاملين أنه بنهاية فترة سريان العرض بنهاية جلسة تداول اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر ، فلم يتم تسجيل أى أوامر بيع استجابة للعرض."

وتقدم عرفات محمد ماجد عبدالصمد صقر فى يوليو الماضى بمشروع عرض شراء إجباري لـ46.47% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأسمال الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - إيكون بقيمة إجمالية 102 مليون جنيه.



وقالت شركة فريست كابيتال للاستشارات المالية إن السعر المعروض للاستحواذ على حصة 46.4% من الشركة لا يتماشى مع القيمة العادلة للسهم.



ويشغل عرفات محمد ماجد عبدالصمد منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وكلفت إيكون شركة فريست كابيتال لإعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم وإبداء رأيها فى العرض المقدم.



وقدرت شركة فريست القيمة العادلة للشركة بـ545.4 مليون جنيه بواقع 15.30 جنيه للسهم، وهو ما يزيد على سعر العرض المقدم بمعدل الضعف تقريبا .ويبلغ سعر العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة 7.12 جنيه للسهم الواحد.







ويبلغ رأسمال الشركة 106.9 مليون جنيه، موزعاً على 26.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.