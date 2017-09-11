صعود جماعى لمؤشرات البورصة

البورصة المصرية



رجب عزالدين:



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.



صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.58% عند مستوى 13533نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.61%، عند مستوى 713 نقطة .



كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.88% عند مستوى 1603نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.86% عند مستوى 2151 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 0.77% عند مستوى 12203 نقطة.



بلغت قيمة التداولات مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 108.2 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى تداولات قدرها 60.8 ، و10.1 ، و3.7 ، و28.1 ، و5.2 مليون جنيه على التوالى.



سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 99 سهما من إجمالى 192 سهما، بينما هبط 65 سهما وبقى 28 سهما دون تغيير.



وكانت البورصة المصرية قد اختتمت تعاملات جلسة أمس الأحد، على صعود جماعى، وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.

