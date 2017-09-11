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سيـــاســة
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية
الإثنين 11 سبتمبر 2017 03:25 م
رئيس الأركان 6
أخر الأخبار
رئيس الأركان 6
بدور إبراهيم:
التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .
تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تم التباحث حول عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بأوجه التعاون المشترك فى المجالات العسكرية المختلفة، بما فى ذلك موضوعات التدريبات المشتركة وعلى رأسها النجم الساطع 2017 .
وأعرب الفريق محمود حجازى، عن تطلعه لأن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية، مزيداً من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة لكلا البلدين .
من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية، والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وعبرعن سعادته باستئناف تدريبات النجم الساطع لما تمثله من أهمية تحقق تبادل الخبرات، وتعظيم القدرات التدريبية فى المجالات العسكرية المختلفة، ودعم المساعى المشتركة لإرساء الأمن والإستقرار بالمنطقة .حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .
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