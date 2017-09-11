جي بي مورجان تبدى استعدادها تمويل مشروعات الطاقة

جى بى مورجان



عمر سالم:



استقبل اليوم الاثنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد J.P.Morgan وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء .



أوضح شاكر أن إبداء J.P.Morgan رغبة للتعاون فى تمويل مشروعات القطاع تعد ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.



وأستعرض شاكر المشروعات الحالية التى يقوم القطاع بتنفيذها مشيراً إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.



وأضاف أن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته فى الأعوام الماضية إلى جانب العمل المستمر والدؤوب لقيادات والعاملين بالقطاع .



وفى مجال الإنتاج أشار شاكر إلى التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة.



وسوف تساهم تلك المحطات فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.



وأوضح الدكتور شاكر أن القطاع نجح فى التعاقد مع عدد من البنوك المصرية فى للحصول على حوالى 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.



ويجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى ، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية والتي تقدر بحوالي 40 مليون عداد ذكي بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035.



وأشار الدكتور شاكر إلى أن القطاع يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وذلك من خلال التعاون القائم مع شركة State Gridالصينية لإنشاء خطوط جديدة جهد 500 ك.ف بطول يصل إلى حوالى 1210 كم والذى يعد من أنجح المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى .



وأكد وجود تعاون مستقبلى مع الشركات الصينية وذلك من خلال مشروع لإنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة، فضلاً عن محطات تعمل بالفحم النظيف .



وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائى المصرى السعودى، موضحاً أن كل من مصر والمملكة العربية السعودية، يعملان على استكمال مشروع الربط بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات .



وأوضح شاكر أنه يجرى الآن دراسة جدوى تنفيذ مشروع للربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان يهدف إلى الربط الكهربائى الأوروبى الأفريقى بين مصر وقبرص واليونان لتكون بذلك مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.



وأضاف الوزير أن مصر تتطلع لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.



ورداً على تساؤل ممثلي J.P.Morgan لفرص التعاون مع قطاع الكهرباء أوضح شاكر أنه من أنسب الفرص في الوقت الحالي في مجال الطاقات المتجددة من شمس ورياح ومركزات الطاقة الشمسية، فضلاً عن مشروعات العدادات الذكية، وصيانة المحطات وتطوير شبكة الجهد الفائق.



وأشاد ممثلي J.P.Morgan بمجهودات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها.

