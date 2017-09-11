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سيـــاســة
برلماني: منظمة هيومن رايتس تحارب مصالح مصر
الإثنين 11 سبتمبر 2017 02:19 م
البرلمان المصري 2017
أخر الأخبار
البرلمان المصري 2017
ياسمين فواز
أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن التقرير الصادر من منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن حقوق الإنسان بمصر به العديد من المغالطات، مؤكدا أن هذه المنظمة تحارب مصر وتعمل ضد المصالح المصرية منذ فترة طويلة.
وقال الجزار إن أهم المغالطات التي ذكرت بالتقرير أن هناك منظمة اسمها التنسيقية للحقوق والحريات قالت إن هناك 800 حالة تعذيب من 2014 الي 2016 مع العلم بأن هذه المنظمة تأسست عام 2014 وهى ضد استقرار مصر.
وأضاف أن التقرير ذكر 9 حالات فقط لا غير رغم أنه في مقدمة التقرير ونهايته تكلم في 19 حالة وأسرة يعني الحد الادني 20 حالة تعذيب هو ذكر فقط 9 حالات ولم يذكر أى حالات اخرى، مضيفا أن القراءة الأولية للتقرير تكشف العديد من المغالطات.
وأشار إلى أن تقرير المنظمة الامريكية يذكر العديد من وسائل التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان دخل مصر، في الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة بقتل وتعذيب اكثر من مليون في العراق وافعانستان، متسائلا: أين هذه المنظمة مما يحدث للمسلمين فى الروهجينا؟
مجلس النواب
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