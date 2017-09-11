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الإسكندرية
الإسكندرية تزيل التعديات على أراضي الدولة بسيدى بشر
الإثنين 11 سبتمبر 2017 01:52 م
الإسكندرية تزيل التعديات على أراضي الدولة بسيدى بشر
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الإسكندرية تزيل التعديات على أراضي الدولة بسيدى بشر
مها يونس
قامت محافظة الإسكندرية بإزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد الأراضى والتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكل الأجهزة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، من خلال القيادات التنفيذية وفقاً لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.
وفي هذا الصدد قام اللواء خالد حسن مرسى رئيس حي المنتزه أول، بتسليم مقاول الهدم قطعة رقم(113-114) تقسيم أرض الفضالي بمنطقة سيدي بشر قبلي، الصادر له قرارات الإزالة رقم2680 لسنة 2016 ، ورقم 502 لسنة 2017 ، ورقم 655 لسنة 2017 ، ورقم 782 لسنة 2017، كما تم تكسير وإزالة الدور العشرين والذي يمثل هيكل خرساني وحوائط، وتكسير وتخريب عدد خمسون(50) شقة غير مشغولة بالسكان.
فيما قامت وحدة الإزالة بالحي بإزالة التعديات علي أرض أملاك الدولة والكائنة خلف شركة الكهرباء "منفعة عامة" ضمن تقسيم أرض الفضالي بمنطقة سيدي بشر قبلي، والتي تمثل حجرتين لتربية المواشي، وتمت إزالة التعديات.
القوات المسلحة
الإسكندرية
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