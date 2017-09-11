إحياء ذكرى بليغ حمدى بالأوبرا.. الجمعة

بليغ حمدى

ولاء البري



تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتنوعت بين الرومانسية والوطنية والدينية ونجح بجدارة فى استخدام معظم الإيقاعات المصرية والعربية المعروفة وكان له السبق في ابتداع العديد من الإيقاعات المركبة التي استغلها آخرون بعده ونتيجة لعبقريته الموسيقية تعددت ألقابه كان منها ملك الموسيقى ولحن الشجن إنه الموسيقار بليغ حمدى الذى تحيى فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ذكرى رحيله الـ 24 خلال حفلها المقام فى الثامنة مساء الجمعة 15 سبتمبر على المسرح الكبير بالاوبرا فى بداية موسمها الفنى 2017 - 2018.



يتضمن البرنامج باقة من مؤلفات بليغ حمدى التى جددت شكل الموسيقى العربية منها موسيقى حاول تفتكرنى – تخونوه، ادخلوها سالمين، مولاى، حكايتى مع الزمان، يا حبيبى الحب عذاب، طاير يا هوى، بوابة الحلوانى، ام الصابرين، حسادك علموك، الطير المسافر، الهوى هوايا، دار يا دار ويا اهل الهوى، اداء ابراهيم راشد، اميرة احمد، سماح عباس، وليد حيدر، نهاد فتحى، هانى عامر، تامر عبد النبى، رحاب مطاوع وسوليست الكمان محمد نصر.



المعروف أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقى العربية حاليا ) وبدأ حياته الفنية مغنيا حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ ( تخونوه)، بعدها تعاون مع اشهر المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوى، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدى، سميرة سعيد ولطيفة، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان المتنوعة.

