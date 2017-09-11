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سيـــاســة
برلماني: 2 مليون نسمة بالجيزة معرضون للعطش
الإثنين 11 سبتمبر 2017 01:23 م
مجلس البرلمان 2017 2
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مجلس البرلمان 2017 2
ياسمين فواز:
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن الأزمة الطاحنة التي تضرب محافظة الجيزة، والخاصة بأزمة إنقطاع المياه.
وصرح فؤاد أنه عند البحث والتواصل مع المسؤولين حول مسببات الأزمة تبين أن محافظة الجيزة بحاجة إلى ما يقرب من 200-300 ألف متر مكعب من المياه يومياً، كحصة إضافية، مؤكدا أن 2 مليون نسمة بالجيزة معرضون لخطر العطش بسبب نقص المياه.
وذكر أنه تقدم بسؤال في الأول من أغسطس من العام الجاري، إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، لاستيضاح خطة الدولة في مواجهة تلك الأزمة، ولكن لم يقم أياً منهم بالرد.
سيـــاســة
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