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بورصة وشركات
مناقصة تحصيل مستحقات مصر الجديدة للإسكان تنحصر بين شركتين
الإثنين 11 سبتمبر 2017 12:47 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن تقدم شركتين فقط لمناقصة تحصيل المستحقات المنعقدة أمس الأحد.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن اللجنة يتقوم بالبت فى اختيار أفضل العروض طبقا للشروط والمواضفات بالعملية المذكورة، علما بأنه لم يتم تحديد موعد لدراسة العروض المقدمة فنيا وماليا، ولم تعلن الشركة عن أسماء الشركتين أصحاب العروض.
وأعلنت الشركة الأسبوع الماضى عن طرح عملية متابعة تحصيل مستحقاتها فى مناقصة عامة يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر، مضيفة أن المناقصة ستتم بين الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته المتخصصة، وذلك بنظام المظرفين الفنى والمالى.
ومن المقرر إخطار أصحاب العطاءات المقبولة فنيا بموعد جلسة فتح المظاريف المالية، كما يحق للشركة إلغاء المناقصة فى أى وقت دون إبداء الأسباب، وحققت الشركة صافى ربح قدره 374 مليون جنيه خلال الـ11 شهرا المنتهية في مايو 2017، بزيادة قدرها 74 مليون جنيه عن المستهدف للعام المالي 2016-2017.
ويبلغ رأسمال الشركة 111 مليون جنيه تقريبا موزعا على 111 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
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