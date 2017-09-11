البورصة تجتمع بمديري الاستثمار والبحوث بالشركات

البورصة المصرية

المال خاص:



عقدت إدارة البورصة المصرية أمس الأحد، ورشة عمل بحضور عدد من مديري الاستثمار وإدارات البحوث بالمؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية مع مسئولي علاقات المستثمرين لثلاثة شركات مقيدة وهي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشركة المصرية للاتصالات، وهو اللقاء الذي جاء في إطار السعي لتفعيل قنوات اتصال أكثر كفاءة بين أطراف السوق.



وخلال اللقاء قام مسئولي علاقات المستثمرين بتوضيح البيانات التي تضمنتها إفصاحات شركاتهم مؤخرا واستعراض الموقف وفقا لآخر مراكز مالية معلنة، وذلك بما يتماشي مع الضوابط المنظمة لقواعد الإفصاح بالبورصة المصرية.



ويأتي الاجتماع كحلقة أولى لمجموعة من اللقاءات تعتزم البورصة المصرية استضافتها تجمع بين المحللين الماليين ومديري الاستثمار مع مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، وذلك لتوضيح خطط العمل والبيانات التي تم الافصاح عنها سابقا لادارة البورصة، وذلك ضمن الجهود الرامية لرفع جودة الافصاح المقدم من الشركات المقيدة.



وكشف محمد فريد، رئيس البورصة، أن عقد هذه اللقاءات يأتي في إطار خطط إدارة البورصة لصياغة منظومة اكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصرية، مشيرا الي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بتطوير قدرات مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وذلك بالتعاون مع الجمعيات المهنية، لتكون قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين داخل السوق ومساعدتهم في بناء قراراتهم الاستثمارية.



وأكد الحضور من مديري الاستثمار وإدارات البحوث في المؤسسات المالية المشاركة في اللقاء إيجابية هذا النوع من التواصل المباشر مع الشركات المقيدة، مشيرين إلى أن مساهمة البورصة في تنظيم مثل هذه اللقاءات يسهم بشكل كبير في زيادة مساحة التواصل مع مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، حيث تسمح هذه اللقاءات بالإجابة عن كافة تساؤلات متخذي القرار الاستثماري حول الإفصاحات المقدمة من الشركات المقيدة، وذلك ضمن الإطار القانوني المنظم في هذا الصدد، وهو ما يساعد المحللين الماليين في إعداد التقارير المالية والبحثية حول أداء هذه الشركات.