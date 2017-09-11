مطروح تخصص 150 مليون جنيه لإنشاء محطة مياه النجيلة

مياه الشرب والصرف الصحى

المال – خاص



قال السيد الإمام، سكرتير عام محافظة مطروح، إن إدارة المياه بالقوات المسلحة ستقوم بتنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة النجيلة، بطاقة 5 آلاف م3.



وأضاف أن المحافظة قامت بتحويل 150 مليون جنيه خلال الأسابيع الماضية لإدارة المياه بالقوات المسلحة، لهذا الغرض.



وكشف أن المحافظة حولت أيضاً مبلغ 50 مليون جنيه لإدارة المياه بالقوات المسلحة لإنشاء مخارج تحلية مياه البحر بالسلوم.



وأضاف سكرتير عام محافظة مطروح أن المحافظة شرعت خلال الفترة الماضية فى تدعيم شبكات المياه والصرف الصحى بعدد 17 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 240 مليون جنيه.



وصدق اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، منذ عدة أسابيع على إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة النجيلة بطاقة 5 آلاف م3 يوميًا قابلة للتوسع حتى 10 آلاف م 3 يوم بتكلفة 150 مليون جنيه لانتظام مياه الشرب بالمدينة.



وقال محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، إن «أبوزيد» صدق على إنشاء خط مياه ناقل من محطة التحلية الجديدة وربطه على رافع مياه الشرب بمدينة النجيلة بطول 6.5 كم بتكلفة 14 مليون جنيه، كما صدق على البدء فى إنشاء مأخذ بحرى لمحطات تحلية مياه البحر بمدينة السلوم بطاقة 20 ألف م 3 بتكلفة 50 مليون جنيه لتعمل محطات التحلية بالمدينة بكامل طاقتها وذلك لخدمة أهالى السلوم.



ويشهد قطاع مياه الشرب فى المحافظة طفرة ملحوظة بعد ما كانت مطروح تعانى فى السابق من ندرة المياه، يوجد الآن محطات تحلية بمدن مرسى مطروح، والنجيلة، وبرانى، والسلوم، وخطوط مياه البحر الناقلة، ومحطة تنقية مياه الشرب بجنوب العلمين.



كما يتم بالتزامن مع ذلك الدفع بحملات إزالة للتعديات على خطوط مياه الشرب الناقلة، وترعة الحمام، وتطبيق القانون على المتعدين على خطوط مياه الشرب، نتج عنها وصول منسوب مياه الشرب إلى أكثر من 90 ألف م3/ يوم، وهذه النسبة لم تحدث فى تاريخ المحافظة.