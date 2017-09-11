التأمين متناهي الصغر يحتاج إلى استغلال وسائل التوزيع الذكية

علاء الزهيري

الشاذلي جمعة:



كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية "gig" أن التأمين متناهى الصغر يحتاج إلى جهد كبير لنشره فى مصر مع استخدام وسائل التوزيع الذكية للوصول لتك الشرائح المستهدفة.



وأضاف الزهيرى أن تلك النوعية من التأمين تحتاج من شركات التأمين إلى ابتكار منتجات تأمينية جديدة تناسبها وتلبى احتياجاتها واستغلال التكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، خاصة عملاء التأمين متناهى الصغر فى ظل توجه الدولة لدعم شريحة محدودى الدخل.