EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وايتيدا
الإثنين 11 سبتمبر 2017 11:36 ص
البنك المركزي المصري
أخر الأخبار
البنك المركزي المصري
محمد سالم
وقع البنك المركزي على بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالاشتراك مع المعهد المصرفى المصرى بهدف تسهيل إجراءات حصول الشركات التكنولوجية المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة على التمويل المصرفي وتأهيل تلك الشركات لإدارة المشروعات الخاصة بها وكيفية التعامل مع البنوك مع إعطاء الأولوية للشركات حديثة الانشاء والصغيرة والمتوسطة .
وأوضحت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي أن الهدف من البروتوكول يتمثل في زيادة نسبة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد القومي وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجهها البنوك في تمويل المشروعات التكنولوجية، كما أنه يعزز مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويزيد من فرص النمو لهذا القطاع الحيوي.
كما أعربت أسماء حسنى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أن الهيئة بدورها ستقوم بترشيح الشركات التكنولوجية المؤهلة للحصول على تمويل من البنوك من خلال التقييم الفني للمشروعات والتأكد من مدى قابلية تلك المشروعات للتنفيذ والتسويق مع عرض الجدوى الاقتصادية لها ومساعدة الشركات في إعداد الملف الائتماني واستيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل. وأضافت أن هذا البروتوكول يستهدف تطوير الشركات الصغيرة عن طريق دمجها في كافة البرامج التي تقدمها الهيئة.
وقال الأستاذ عبدالعزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى بأن المعهد ملتزم بتقديم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة للمسئولين عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك عن كيفية تقييم وتمويل الشركات التكنولوجية، بالإضافة الى تقديم دورات تثقيفية لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات عن التثقيف المالي وريادة الاعمال ، وتنظيم لقاءات وورش عمل بين البنوك والهيئة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا