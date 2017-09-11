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طاقة
البترول الأمريكي يهوي 3.3% بختام تعاملات الأسبوع
الإثنين 11 سبتمبر 2017 11:13 ص
شركة الإسكندرية لتكرير البترول
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شركة الإسكندرية لتكرير البترول
خالد بدر الدين:
صعدت أسعار خام القياس العالمى مزيج برنت بأكثر من %1.9 خلال الأسبوع الماضى ليتجاوز 53.78 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكى بنسبة أقل بلغت %0.4 ليصل إلى أكثر من 47.48 دولار للبرميل ليبدد معظم مكاسبه الأسبوعية التى حققها فى وقت سابق بسبب المخاوف المستمرة من استمرار الأعاصير المدمرة، ومنها هارفى وإرما على الطلب والإمدادات.
وهوى سعر الخام الأمريكى 1.61 دولار أو ما يعادل %3.3 عند التسوية فى ختام تعاملات نهاية آخر يوم عمل الأسبوع الماضى مع هبوط الطلب على الطاقة بشدة فى الوقت الذى يتجه فيه الإعصار إرما أحد أقوى الأعاصير منذ حوالى 100 عام نحو ولاية فلوريدا وجنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة بلومبرج إن إرما هو ثانى إعصار مدمر يضرب الولايات المتحدة خلال أسبوعين بعدإعصار هارفى الذى سبقه وضرب تكساس فى 25 أغسطس الماضى، وتسبب فى تعطيل %25 من طاقة التكرير الأمريكية، مما قلص الطلب على الخام، وأدى إلى هبوط الأسعار التى قد ترتفع عندما يؤدى الإعصار إرما فى منطقة الكاريبى إلى تعطيل شحنات الخام من الولايات المتحدة وإليها.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الخام بالولايات المتحدة انخفض بحوالى %8 بسبب هارفى من 9.5 مليون برميل يوميا إلى 8.8 مليون برميل يوميا، وظلت طاقة تكرير حوالى 3.8 مليون برميل يوميا أو ما يعادل حوالى %20 معطلة، وإن عودة قطاع البترول الأمريكى إلى كامل طاقته ستستغرق أسابيع، وقد تطول عن ذلك إذا زادت المخاوف من الدمار الناجم عن إعصار إرما، والذى سيقلص بشدة الطلب على الطاقة، غير أنه ليس من المتوقع أن يؤثر على الإمدادات البترولية إذ يتجه بعيدا عن مناطق إنتاج النفط الأمريكى فى الخليج.
وجاء فى تقرير شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة الذى تصدره كل أسبوع أن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع ثلاث حفارات فى الأسبوع المنتهى فى الثامن من سبتمبر الجارى للأسبوع الثالث من أربعة أسابيع فى الوقت الذى توقف فيه انتعاش أنشطة الحفر استمر 14 شهرا مع تقليص شركات الطاقة لخطط الإنفاق، فى رد فعل على الانخفاضات التى سجلتها أسعار الخام، ليصل العدد الإجمالى إلى 756 منصة، ليسجل أقل عدد منذ يونيو هذا العام، بالمقارنة مع 414 منصة حفر نفطية كانت عاملة فى نفس الأسبوع من العام الماضى، كما خفضت الشركات عدد منصات الحفر بواقع سبعة حفارات فى أغسطس الماضى، فى أول خفض على أساس شهرى منذ مايو من العام الماضى.
ويبدو أن أسعار البترول لن ترتفع خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك أن تظل أسعار خام برنت فى عام 2018 فى نطاق 45 إلى 55 دولارا للبرميل مع استمرار ارتفاع الإنتاج، مثل قازاخستان التى تسعى لإبرام اتفاق منفصل مع كبار منتجى النفط العالميين بخصوص كبح إنتاجها من الخام نظرا للحاجة إلى زيادة الإنتاج فى حقل كاشاجان، رغم أن منظمة البلدان المصدرة للبترول- أوبك- ودول منتجة أخرى من بينها روسيا وقازاخستان اتفقت على خفض الإنتاج من يناير الماضى وحتى نهاية مارس المقبل لخفض المخزونات العالمية ودعم أسعار النفط.
وزادت قازاخستان إنتاج النفط ومكثفات الغاز %9.9 فى الفترة بين يناير ويوليو إلى 49.907 مليون طن أو ما يعادل 1.724 مليون برميل يوميا بما يتجاوز حصتها البالغة 1.7 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق خفض الإنتاج العالمى، وقالت قازاخستان إنها تحتاج لتعديل شروط الاتفاق فى ظل توقعها لزيادة الإنتاج فى وقت لاحق هذا العام بفضل حقل كاشاجان العملاق، كما أكد نائب وزير الطاقة أسيت ماجاوف أن بلاده بحاجة إلى سداد مدفوعات المساهمين فى كاشاجان الذى تأخر فيه الإنتاج لسنوات قبل استئنافه فى العام الماضى.
ومن ناحية أخرى ناقش وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك مع المسئولين فى السعودية تمديد اتفاق لخفض إمدادات النفط بين المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول-أوبك- ومن خارجها، لكن لم تتخذ قرارات محددة، ولكنه يدرس كل أنواع الخيارات، وإن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد محتمل للاتفاق بعد مارس المقبل.
واتفقت منظمة أوبك ودول منتجة أخرى من بينها روسيا فى نهاية العام الماضى على خفض إنتاجها بحوالى 1.8 مليون برميل يوميا للمساعدة فى إعادة التوازن إلى السوق فى ظل انخفاض أسعار النفط، كما اتفقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا من مستوى إنتاج أكتوبر البالغ 11.247 مليون برميل يوميا.
وهناك دول أخرى تتجه لزيادة إنتاج البترول، ومنها لبنان التى أعلنت نهاية الأسبوع الماضى عن إعادة تراخيص للتنقيب البحرى عن النفط والغاز فى يناير المقبل بعد تأجيلها ثلاثة أعوام بسبب حالة الشلل السياسى التى عانت منها البلاد، وكان الموعد النهائى الأصلى لتقدم الشركات المؤهلة مسبقا بعروضها للتنقيب والإنتاج فى 15 الحالى.
وأكد سيزار أبو خليل وزير الطاقة اللبنانى تمديد الموعد النهائى للتقدم بالعروض فى أول جولة تراخيص للتنقيب البحرى عن النفط والغاز أربعة أسابيع إلى 12 أكتوبر المقبل، وتأمل لبنان التى تقع على حوض شرق البحر المتوسط بجانب قبرص ومصر وإسرائيل وسوريا أن تكتشف حقول ضخمة مثل التى اكتشفتها تلك الدول، ومنها حقلا لوثيان وتمار فى إسرائيل وحقل ظهر المصرى.
البترول
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