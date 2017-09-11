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استثمار
ميكنة الخدمات تتصدر مناقشات وزيري الاتصالات والاستثمار
الإثنين 11 سبتمبر 2017 11:10 ص
وزيرا الاستثمار والاتصالات
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وزيرا الاستثمار والاتصالات
خاص
التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين، بمكتبه بالقرية الذكية لاستعراض ما تم انجازه في مشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبحث نشر وتوفير خدمات هيئة الاستثمار في المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط وبني سويف والسادات وكافة المناطق التكنولوجية.
يذكر أن وزارة لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد انتهت من المرحلة الأولى لمشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعني بالتأسيس الإلكتروني للشركات، حيث تم تأسيس أكثر من 2000 شركة إلكترونيا في أقل من شهرين من خلال منظومة خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات على موقع الهيئة الالكتروني.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية للمشروع وخطته التنفيذية والمتوقع الانتهاء منها في خلال ستة أشهر، وتشمل الجمعيات العمومية وتعديلات الشركات، وشهادات عدم الالتباس وباقة من الخدمات الحكومية.
وفي هذا السياق أكد القاضي أن هذا المشروع يعد دفعة إلى الأمام في منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات من خلال مكان واحد؛ ويساهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية. وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتوفير أحدث التكنولوجيات والنُظُم والتطبيقات للمساهمة في توفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال مما يعزز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
كما أكدت نصر على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير التكنولوجي لهيئة الاستثمار لتيسير الاجراءات والحد من البيروقراطية لتقديم الخدمات للمواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي مشيدة بنجاح منظومة تأسيس الشركات الكترونيا.
والجدير بالذكر أن نجاح تقديم الخدمات الحكومية المميكنة من خلال المراكز التكنولوجية المتكاملة بكل من حي الأسمرات والمناطق التكنولوجية والتي تقدم عدد من الخدمات الحكومية للجمهور منها التوثيق والبريد أصبحت نموذج يتم تعميمه ونشره في مواقع مختلفة حالياً ويتم زيادة عدد الخدمات به والجهات المشاركة فيه.
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