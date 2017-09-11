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طاقة
المال ترصد إجمالي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة حتى 2022
الإثنين 11 سبتمبر 2017 11:03 ص
الطاقة النظيفة
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الطاقة النظيفة
عمر سالم:
تستعد هيئة الطاقة المتجددة لزيادة إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة إلى 1150 ميجاوات، بتنفيذ مشروعات لطاقة الرياح حاليا بقدرة نحو 400 ميجاوات مقارنة بنحو 750 ميجاوات طاقة متجددة حاليا، وباستثمارات تتعدى نصف مليار يورو، على أن يتم الانتهاءء من تنفيذ تلك المشروعات خلال منتصف 2018.
كما تقوم الهيئة بإلاعداد لمشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرة 610 ميجاوات تنقسم إلى 160 ميجاوات طاقة شمسية، ونحو 450 ميجاوات مشروعات لطاقة الرياح؛ ليرتفع إجمالى إنتاج الهيئة بنهاية 2022 إلى نحو 1760 ميجاوات.
وترصد «المال» فى التقرير التالى كل مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التى يتم تنفيذها، والتى يتم الإعداد لها، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة التى ينفذها المستثمرون.
كشفت مصادر مسئولة فى الهيئة أنها تستهدف توسعة محطة رياح جبل الزيت 1 لتصل إلى 240 ميجاوات بدلا من 200 ميجاوات، وذلك بتمويل من بنك التعمير الألمانى KFW وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية، وذلك بمنطقة جبل الزيت.
وأوضحت المصادر للمال أن المشروع يعد استكمالا لمشروع جبل الزيت 1، والذى تم افتتاحه رسميا فى نهاية عام 2015 وتقوم شركة جاميسا الإسبانية بتنفيذ المشروع لزيادة قدرته بنحو 40 ميجاوات، وتم الانتهاء من تركيب القدرة الإضافية، وجارٍ ربطها بالشبكة القومية، وتصل القدرة الإنتاجية للمشروع سنويا لنحو 196 جيجاوات ساعة.
كما تخطط الهيئة للانتهاء من تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 232 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة اليابانية الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» بجبل الزيت 2، إذ انتهت الهيئة من تركيب 110 تربينات كاملة، كما تم تركيب 110 Switch gear.
وبلغت نسبة التنفيذ الفعلى %88، كما أنه من المرتقب الانتهاء من تشغيل المشروع خلال أبريل 2018، وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع لنحو 983 جيجاوات ساعة سنويا، ويعد المشروع ضمن خطط الهيئة.
وتقوم الهيئة أيضا بتنفيذ محطة رياح بقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية بمنطقة خليج السويس، وهى محطة جبل الزيت 3، وتقوم بتنفيذها شركة جاميسا الإسبانية.
وانتهت الشركة الإسبانية من صب 60 قاعدة خرسانية مسلحة، وتوريد 34 برج رياح للموقع، كما تم توريد 40 nacelle، و 38 hub، كما بلغت نسبة التنفيذ الفعلية نحو %46، ومن المرتقب تشغيل المشروع خلال مارس 2018، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة 536 جيجاوات ساعه سنويًّا.
وعن المشروعات التى يتم الإعداد لها وهى كالتالى:
يتم الإعداد لإنشاء مشروع رياح بقدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار القومى والوكالة الفرنسية بمنطقة خليج السويس، إذ تصل استثمارات المشروع إلى 250 مليون يورو، وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى عبر منحة من بنك التعمير الألمانى.
وتصل قدرة المشروع إلى 670 جيجاوات ساعة سنويا، ومن المرتقب بدء تشغيل المشروع نهاية 2020، وتسعى الهيئة للإسراع فى تنفيذ المشروع ليدخل ضمن خطتها فى توليد %20 طاقة متجددة بحلول عام 2022.
وأضافت المصادر أنه يتم أيضا الإعداد لمشروع رياح بقدرة 200 ميجاوات بتمويل من بنك التعمير الألمانى والوكالة الفرنسية للتنمية باستثمارات تصل إلى 200 مليون يورو، وتم التعاقد مع شركة أجنبية لعمل دراسات الجدوى، ومن المخطط تشغيل المشروع قبل 2022.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تعد لتنفيذ نحو 6 مشروعات طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 210 ميجاوات عن طريق الخلايا الفوتوفلطية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.
-1 وتتمثل المحطة الأولى بقدرة 20 ميجاوات فى الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا»، وتصل استثمارات المشروع لنحو 40 مليون دولار، وسيتم تمويله من الجايكا.
وقالت المصادر إنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وتم فتح المظاريف الفنية للعطاءات المقدمة من مكتبين استشاريين للمنافسة على اقتناص الأعمال الاستشارية للمشروع، ومن المرتقب أن يتم دخول المشروع للخدمة خلال عام 2020.
-2 المشروع الثانى يتمثل فى محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجاوات فى منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بالتعاون الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وتصل استثمارات المشروع لنحو 40 مليون يورو عبر الوكالة الفرنسية.
ومن المرتقب أن يتم طرح المشروع على الشركات العالمية خلال العام الحالى، ومن المرتقب أن يتم ترسية المشروع الربع الأول من العام الحالى، وسيتم تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفلطية على أن يتم الانتهاء من المشروع وتشغيله خلال عام 2019.
3 - المشروع الثالث يتضمن إنشاء محطة طاقة شمسية أخرى فى الغردقة بالتعاون مع كوريا الجنوبية بقدرة 20 ميجاوات وبنظام الخلايا الفوتوفلطية، إذ تم اختيار المكتب الاستشارى الكورى sunjin لمنحة من بنك الصادرات الكورى لإعداد دراسة الجدوى.
كما تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وقامت الهيئة بإعداد الملاحظات على الدراسة وإرسالها للاستشارى، ومن المخطط تشغيل المشروع خلال عام 2021 ضمن الخطة الخمسية 2017 /2022.
4– محطة شسمية بقدرة 50 ميجاوات فى مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان بالتعاون مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى باستثمارات نحو 86 مليون دولار، ووافق مجلس الوزراء على المشروع خلال يونيو الماضى، وجارٍ طرح مناقصة لاختيار الاستشارى الخاص بالمشروع، ومن المخطط تشغيل المشروع خلال عام 2023.
-5 إنشاء محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بتمويل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، كما أرسل الصندوق خطاب ممانعة على نقل المشروع إلى الزعفرانه بدلاً من شرق النيل، وكذلك طرح مناقصة الاستشارى لإعداد دارسة الجدوى، بمنحة 70 ألف دينار كويتى.
وتم الإعلان عن طلب تقديم سابقة الخبرة والمظاريف الفنية والمالية خلال يوليو الماضى، وجارٍ استلام العروض خلال الأسابيع الماضية، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع خلال عام 2023.
6– إنشاء محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى منقطة الزعفرانة بتمويل من بنك التعمير الألمانى، ووافق البنك على تقديم تمويل 50 مليون يورو للمشروع، وتم توقيع محضر المشاورات الحكومية المصرية الألمانية متضمنا الموافقة على تمويل المشروع، ومن المرتقب خلال الفترة المقبلة بدء إجراءات المشروع، ومن المقرر تشغيل المشروع خلال 2022.
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