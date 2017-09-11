مصر للطيران للصيانة تحصل على اعتماد جديد

دعاء محمود

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في الحصول على اعتماد جديد من سلطة الطيران المدنى المصرى يمكنها من تقديم خدمة عمرة وصيانة محركاتCFM56- 7B لطائرات B737-800 حيث يعد هذا الطراز من أكثر الطرازات انتشارا على مستوى العالم.



وفى هذا الصدد، أكد صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مصر للطيران وشركاتها التابعة تسعى للتطوير والتحيث باستمرار بما يخدم الركاب ويوفر لهم الراحة والرفاهية المطلوبة كما تسعى للتواجد الدائم في مختلف الأسواق خاصة في ظل المنافسة القوية التي يشهدها مجال الطيران المدني. وأكد مسلم أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إحدى الشركات القوية التي ستهم بشكل كبير في تطوير منظومة مصر للطيران وأن تطوير الأسطول وشراء الطائرات الجديدة من طراز B737-800 يلزمه في المقام الأول تدريب المهندسين والفنيين على تقديم الخدمات الفنية لطائرات الأسطول الجديدة ومحركاتها وهو ما تم بالفعل من خلال اعتماد شركة مصر للطيران للصيانة من سلطة الطيران المدنى المصرى لتقديم خدمات عمرة وصيانة محركات CFM56- 7B المثبتة على طائرات B737-800.



من جانبه، قال المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قائلا أنه فى عام 2014 بدأت شركة مصر للطيران للصيانة العمل على دراسة إضافة إمكانية تعمير المحركات CFM56-7B لورشة المحركات نتيجة لزيادة أسطولها من طراز B737-800 إلى 20 طائرة بالإضافة إلى الطائرات الجديدة المتعاقد عليها من نفس الطراز ليصبح العدد بنهاية شهر ديسمبر القادم 29 طائرة و58 محرك و4 محركات إحتياطية بإجمالى عدد 62 محركا.



وتابع :" هذا يستوجب صيانة وتعمير هذا الطراز بالخارج ما يعني إرتفاع تكلفة الصيانة واستهلاك وقت أطول ومن هذا المنطلق تم بالفعل العمل على زيادة إمكانيات ورشة المحركات للحصول على اعتماد سلطة الطيران المدنى المصرى والذى يؤهلها لعمل صيانة وعمرة كاملة لهذا الطراز مما يوفر الكثير من العملة الصعبة للشركة ويعمل على توسيع نطاق خدمات الصيانة المطروحة للعملاء من خارج مجموعة مصر للطيران بهدف زيادة الأرباح".



وأضاف أبو طالب أنه تم إعداد وتنفيذ خطة عمل لزيادة إمكانيات ورشة عمرة المحركات شملت تأهيل وإعتماد جهاز الاختبار بالورشة لمواجهة التفتيشات الدورية التى تتم من قبل سلطات الطيران المدنى المختلفة.



وفي نفس السياق قال المهندس طارق غلام، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت إيرو لإدارة ورش المحركات(EAMS)، إن حصول شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية على هذا الاعتماد تم بعد الحصول على الاصدارات الحديثة من كتب الصناع الخاصة بصيانة محركات الطائرات B737-800.



وأشار إلى أنه تم تدريب مجموعة من المهندسين والفنيين على صيانة وعمرة محركات CFM56- 7B بشركةGE المصنعة للمحرك وتم شراء مجموعة من العدد والآلات اللازمة للورشة مما يؤهلها لعمل صيانة كاملة للمحركات من هذا الطراز.



وكشف أنه تم التقدم بطلب اعتماد من سلطة الطيران المدنى المصرى والتى قامت بدورها بإرسال مجموعة من المفتشين للتأكد من مقدرة ورشة المحركات على إتمام أعمال الصيانة والعمرة للمحرك CFM56- 7B بهدف متابعة جودة وسلامة إجراءات صيانة الطائرات وأجزائها والتأكد من كفاءة العناصر الفنية واستيعابها لكل ما يتعلق بعناصر السلامة والجودة والدقة في أداء الأعمال المختلفة وهو ما أثمر عن حصول الشركة على الاعتماد. وأضاف غلام أن تطوير الخدمة الفنية المقدمة والتعاقد مع مزيد من العملاء يتطلب الحفاظ على مختلف الاعتمادات الدولية.

