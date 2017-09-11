الكهرباء تسعى لاستثناء النويس الإماراتية من حظر التملك بسيناء

وزير الكهرباء

عمر سالم:



دخلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة النويس الإماراتية، فى مفاوضات مع جهاز تنمية سيناء، لاستثناء مشروع الشركة بمنطقة عيون موسى، لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، من شرط حظر تملك غير المصريين بشبه جزيرة سيناء، حسبما أكدت مصادر بالوزارة لـ «المال».



ويمنع القانون الأجانب من حق التملك فى شبه جزيرة سيناء، كما يفرض ضرورة أن يكون للجانب المصرى نسبة %51 فى أى مشروع بالمنطقة، وهو ما تسبب فى تأخر تنفيذ مشروع الشركة الإماراتية منذ 2015.



يعد الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، هيئة عامة اقتصادية، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، و تعتمد فكرة إنشاؤه على فصل آلية التخطيط و الإشراف و المتابعة، التى يقوم بها الجهاز، عن آلية التنفيذ.



وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات تستهدف إعفاء وزارة الكهرباء من ضخ أى استثمارات بالمشروع الضخم، الذى تصل استثماراته لنحو 3 مليارات دولار، كما أنه ينفذ على مدة طويلة بنظام B.o.o (البناء والتشغيل والتملك).

وأوضحت المصادر أنه بعد الحصول على موافقة الجهاز على الاستثناء، سيتم مخاطبة مجلس الوزراء لنيل موافقته.



ﻛﺎن مجلس الوزراء وافق فى 2015، ﻋﻠﻰ قيام الشركة الإماراتية بإنشاء محطة كهرباء ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ، فى منطقة عيون موسى باستثمارات تصل لنحو 3 مليارات دولار، وبقدرة ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ تصل إلى 2650 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ، فضلا عن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر لإﻧﺘﺎﺝ 4500 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻳﻮﻣﻴًّﺎ، واستيراد ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ وإنشاء ﻣﻮﺍﻧﺊ ﻟﻠﻔﺤﻢ، وفقا للمعايير ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.



وأكدت المصادر أن الشركة أتمت الدراسات البيئية، وراجعتها مع المكتب الاستشارى الخاص بالمشروع، وهو «بلاك أند فيتش» الأمريكى، وتتفاوض حاليا مع وزارة المالية حول الضمانة المالية للمشروع.



وأوضحت المصادر أن تعريفة شراء الطاقة التى سينتجها المشروع، وعرضتها الشركة الإماراتية مرتفعة نسبيا، وتسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى خفضها بالتفاوض مع الشركة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل

وتخطط وزارة الكهرباء لإنتاج 7000 ميجاوات من محطات تعمل بالفحم بحلول 2025، بجانب مشروع الشركة الإماراتية، التى تسعى الوزارة للانتهاء من مراجعة التعاقد معها خلال العام الحالى، والبدء فعليًّا فى التنفيذ منتصف العام المقبل.