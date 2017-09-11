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عقـــارات
تشغيل القطار المكهرب بالعاصمة الإدارية خلال عامين
الإثنين 11 سبتمبر 2017 10:11 ص
محمد عبد المقصود رئيس جهاز منطقة حدائق اكتوبر
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محمد عبد المقصود رئيس جهاز منطقة حدائق اكتوبر
❐ تسليم أولى وحدات الحى السكنى خلال عام من الطرح وإنهاء %85 من مرافق الحكومى
المال ـ خاص
أكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز العاصمة الإدارية، أنه من المنتظر الانتهاء من القطار المكهرب بالعاصمة الإدارية الجديدة وتشغليه خلال عامين.
وقد وقعت مصر الأسبوع الماضي، على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة دول بريكس, مذكرة تفاهم مع الصين؛ لتنفيذ مشروع القطار المكهرب بالعاصمة الإدارية الجديدة بنحو 739 مليون دولار وسيربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتكون المشروع من 11 محطة، ويهدف إلى خدمة أهداف التنمية فى عدة مناطق سكنية وصناعية، وذلك من خلال الربط بين مدن السلام، والعبور، والمستقبل، والشروق، وبدر، والروبيكى، والعاشر من رمضان، والقطار بطول 68 كيلو، منها 61 كيلو سطحي، و6.1 على كوبري، و700 متر نفقي، ويخدم 340 ألف راكب يوميًا، بتكلفة تصل إلى مليار و255 مليون دولار وسيخفف الضغط عن محور طريق الإسماعيلية، والعمل سيبدأ خلال فترة وجيزة.
وقال عبد المقصود، فى تصريحات لـ"المال"، إنه سيتم توفير وسائل نقل داخلية وخارجية بالعاصمة الجديدة، تتمثل فى أتوبيسات مكيفة، وسيتم التعاقد عليها قبل بدء إشغال الوحدات؛ لتلبية احتياجات المواطنين، متوقعا تشغيلها العام المقبل، مشيرا إلى أنه جار العمل حاليا فى تنفيذ 17 ألف وحدة وبلغت نسبة الإنجاز بها %60، ومن المتوقع تسليم الوحدات التى سيتم فتح باب الحجز بها قريبا للمواطنين خلال عام من الطرح، وذلك للانتهاء من التشطيبات وطرحها كاملة الخدمات.
وأضاف أنه جار طرح الخدمات الخاصة بالحى السكنى، وتشمل العديد من الخدمات التى يحتاج إليها المواطن من مولات تجارية وقسم ومدارس وغيرها، إضافة إلى تسعير الوحدات التى سيتم طرحها على المواطنين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن طرح وحدات الحى السكنى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة على المواطنين للحجز خلال أيام، ويضم الحى السكنى الأول 25 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على مراحل والوحدات منفذة على أعلى مستوى من الجودة فى الإنشاء والتشطيبات والخدمات.
وأشار عبد المقصود إلى أن مهمة الهيئة ممثلة فى جهاز العاصمة تنفيذ أعمال المرافق والإشراف عليها وتنفيذ الأحياء السكنية، إضافة إلى استخراج القرارات الوزارية والتراخيص، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ %85 من مرافق الحى الحكومى.
وأوضح أنه من المنتظر أن تشمل العاصمة وحدات إسكان اجتماعى مميز للعاملين بالوزارات، لافتا إلى أنه لم يتم استخراج أية قرارات وزارية للشركات الحاصلة على أراضى بالعاصمة، ولم تتقدم أية شركة بطلب إلى الجهاز حتى الآن.
السيسي
العاصمة الإدارية - العاصمة الجديدة
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