عناوين الأخبار الصادرة اليوم الإثنين 11 سبتمبر

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة اليوم الإثنين 11 سبتمبر.



أخبار مصر



– إخلاء سبيل السائح الإيطالى المتهم بقتل مهندس مصرى بكفالة 100 ألف جنيه

– وزارة العدل: 10 مشروعات قوانين جديدة أمام البرلمان



الأهرام



– الرئيس: تشديد الرقابة على الحدود وإحكام السيطرة عليها



– خبير أمنى: مطلوب إلزام مؤجرى الشقق بإبلاغ الجهات المسئولة



– سكان أرض اللواء ينتصرون على الإرهاب



– النيابة تأمر بإجراء تحليل الحمض النووى لتحديد هوية 4 جثث



– السياحة البريطانية عائدة بقوة إلى مصر



– صحيفة بريطانية: مصر واجهة عالمية لعلاج فيروس «سى»



– إخلاء سبيل السائح الإيطالى المتهم بقتل مهندس مصرى بكفالة 100 ألف جنيه



الجمهورية



– الملا: تطوير معامل التكرير.. لتلبية برامج الإصلاح الاقتصادي



– 41 مليون دولار منحاً مصرية لتنمية كينيا وبورندي ورواندا وجنوب السودان



– البنا: أصناف ذرة جديدة بإنتاجية عالية



– انهيار عقارين وإخلاء ثالث بالإسكندرية



– وزير الخارجية يفتتح مؤتمر “حفظ السلام”.. اليوم



– التموين: لائحة جزاءات جديدة لضبط إيقاع إنتاج منظومة الخبز



– وزارة العدل: 10 مشروعات قوانين جديدة أمام البرلمان