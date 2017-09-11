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اتصالات وتكنولوجيا
أورنج تقدم مقترحا جديدا لأسعار الترابط للمصرية للاتصالات
الإثنين 11 سبتمبر 2017 12:27 ص
أورنج
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محمود جمال:
كشف مصدر مسؤول بشركة أورنج مصر عن قيام الشركة المصرية للاتصالات بمخاطبة شركته بمقترح جديد لأسعار ترابط لتطبيقه بين الشركتين.
ولم تحدد الشركة المصرية للاتصالات سعر انهاء المكالمات على شبكتها ولكن حددت سعر إنهاء المكالمات على شبكة أورانج بشكل غير متوافق مع سعر الانهاء المطبق مع الشركات الأخرى المرخص لها بل وأقل بكثير ودون توضيح أسس لاحتساب تلك الأسعار وكيفية الوصول إليها في ظل وجود اتفاقيات سارية ومبرمة مع الآخرين ومعايير قانونية بقانون الاتصالات المصري.
وقال المصدر لـ"المال" إنه حرصا من شركة أورانج مصر على العلاقة الطيبة مع الشركة المصرية للاتصالات دعت الشركة المصرية بسرعة الانضمام الى الاتفاقيات السارية والمبرمة مع الشركات الأخرى إعمالا لمبدأ المساواة مع الاخذ في الاعتبار ان حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول كان استكمالا لحزمة التراخيص الصادرة للشركات العاملة في القطاع معتمدة على عدد عملاء يقارب 6 ملايين عميل واكثر من 1200 منفذ بيع، كما ان اسعار الترابط الحالية تقارب سعر التكلفة مما يترتب على ذلك إجراء ان أي تعديل يترتب عليه انخفاض السعر عن التكلفة لا سيما في ظل زيادة تكاليف التشغيل مؤخرا.
يذكر أن اسعار الترابط الحالية فى مصر تعد اقل من مثيلتها في الدول الأخرى.
الشركة المصرية للاتصالات
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