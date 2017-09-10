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اقتصاد وأسواق
عمرو أديب: الاقتصاد المصرى سيتحسن ولكن بعد وقت
الأحد 10 سبتمبر 2017 10:58 م
عمرو أديب - كل يوم
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- كلنا لازم نقف جمب بعض وننسى الحكومة خالص
أحمد الدسوقى:
أكد الإعلامى عمرو أديب، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن ولكن سيحتاج إلى وقت، مطالبا الأغنياء بالوقوف بجانب الفقراء خاصة فى ظل هذه الظروف.
وقال خلال برنامجه "كل يوم"، "نحتاج إلى بعضنا الآن، مضيفا"الوقت صعب واللى يقدر يساعد ميتأخرش ولازم ننسى الحكومة خالص لأنها مش هتعملنا كل حاجة".
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