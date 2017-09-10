عمرو أديب: الاقتصاد المصرى سيتحسن ولكن بعد وقت

- كلنا لازم نقف جمب بعض وننسى الحكومة خالص





أكد الإعلامى عمرو أديب، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن ولكن سيحتاج إلى وقت، مطالبا الأغنياء بالوقوف بجانب الفقراء خاصة فى ظل هذه الظروف.