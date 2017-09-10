EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
حسام حسن: طموحاتنا تتزايد
الأحد 10 سبتمبر 2017 10:21 م
حسام حسن
أخر الأخبار
حسام حسن
علي المصري
أعرب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن سعادته بالفوز في أولى مباريات الفريق بالدوري، على وادي دجلة، بهدف للاشيء لأحمد جمعة، خاصةً وأنه جاء على حساب فريق قوي يقوده جهاز فني متميز بقيادة أحمد حسام" ميدو"
.
وأضاف العميد أن المصري نجح في الفوز رغم اجتهاد جهاز ولاعبي دجلة، في محاولة قراءة طريقة لعب المصري ومراقبة مفاتيح لعبه.
وأوضح أن سعادته بالفوز تأتي أنه جاء رغم الغيابات العديدة في صفوف الفريق نتيجة الإصابات التي لم يتعرض لها فريق أخر في الدوري والتي تسببت في غياب أحمد أيمن منصور وأحمد شكري وأحمد عيد عبد الملك والسيد عبد العال ومحمد شطة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من لاعب من الاستقدامات الجديدة للفريق، والتي ما زالت في مرحلة الانسجام والتناغم مع زملائهم القدامى.
وأشار العميد أن الفريق سيتحسن أداءه أكثر وأكثر بمرور الوقت نتيجة انسجام اللاعبين القدامى مع الجدد ، مشيراً أنه حرص على استمرار التدريبات والمباريات الودية بمعسكر الفريق ببرج العرب رغم الخسارة في نهائي الكأس قبل أقل من شهر أمام الأهلي ، وهو المعسكر الذي بذل فيه الجهاز الفني جهداً كبيراً لتلقين لاعبيه طرق اللعب المختلفة وكذلك إيجاد الانسجام بين كافة اللاعبين وهو ما أدى للحفاظ على شكل أداء الفريق.
وعن طموحاته مع الفريق خلال الموسم الجديد، أكد حسام حسن أن طموحات الفريق تزيد بمرور الوقت معرباً عن أمله في الاستمرار بالمنافسة على البطولات التي يشارك فيها الفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا