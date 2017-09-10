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استثمار
كاسن: الموجة الجديدة من استثمارات بريطانيا دعما لاقتصاد مصر
الأحد 10 سبتمبر 2017 10:04 م
السفير البريطاني بالقاهرة
أخر الأخبار
السفير البريطاني بالقاهرة
حسين رجب
قال السفير البريطانى بالقاهرة، جون كاسن، اليوم الأحد، إن الموجة الجديدة من استثمارات بريطانيا دعما لاقتصاد مصر
وفي عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، قال كاسن :"بريطانيا هي المستثمر الاول في مصر والاستثمار مش بس في النفط والغاز لكن في القطاعات كثيفة العمالة كمان".
وأضاف "بنستثمر في اللي يفيد مصر من وظائف وصادرات ومهارات، والموجة الجديدة من الاستثمارات تمثل دعم بريطانيا لمصر في الإصلاحات الاقتصادية".
وكان السفير البريطاني بالقاهرة، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، افتتحا اليوم الأحد مصنع "إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بمدينة 6 أكتوبر.
وقال "بدأنا الرحلة من ٣ سنين والنهارده SEWS البريطانية بتفتتح ثاني مصنع في مصر. المنتج صنع في مصر وبيتصدر لاوروبا".
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