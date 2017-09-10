EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
هيلاري كلينتون: مازلت أتألم
الأحد 10 سبتمبر 2017 08:50 م
هيلاري كلينتون 2
أخر الأخبار
هيلاري كلينتون 2
عبدالغفور أحمد محسن
قالت المرشحة الديموقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأميريكية عام 2016، هيلاري كلينتون إنها لا تزال تشعر بألم كبير جراء الخسارة أمام دونالد ترامب، وفقا لموقع "فوكس نيوز".
وأضافت كلينتون التي تعتزم إصدار كتاب يحمل مذكراتها تحت اسم "ما حدث"، يوم الثلاثاء المقبل، إنها لن تترشح لرئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى.
وتابعت في اللقاء الذي أدلت به لقناة سي بي اس نيوز، اليوم الأحد، :"لن أترشح مرة .. لكنني لن أترك السياسة لأنني أؤمن بأن بلادنا تمر بمحنة".
وعقب سؤالها عن حالتها عقب الخسارة، قالت كلينتون :"أعتقد أنني جيدة ، لكن هذا لا يعني أنني راضية بما حدث .. لازلت أتألم".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا