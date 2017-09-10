EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مكاسب 6 بورصات عربية بقيادة مصر والكويت والسعودية
الأحد 10 سبتمبر 2017 08:03 م
صعود البورصات
أخر الأخبار
صعود البورصات
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط بنسب متواضعة منها مصر والكويت و السعودية بدعم من قطاعي البنوك والبتروكيماويات وهبوط مؤشرا بورصتى أبو ظبى والدوحة فقط بنسبة ضعيفة أيضا.
وتقدم المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بأكثر من 0.2 % ليسجل 13456 نقطة بقيادة سهم شركة القلعة القابضة الذى قفز سعره 7.5 % ليسجل أعلى مستوياته منذ 16 شهرا وكذلك مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.4 % ليتجاوز 6926 نقطة.
وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية صعد بأكثر من 0.2 % ليصل إلى حوالى 7378 نقطة وارتفعت أسعار أسهم شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق وعددها 14 شركة باستثناء سهمين بعد ارتفاع أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي ومنها شركة نماء للكيماويات التى ارتفع سعر سهمها 9.5 % في تداول مكثف غير معتاد كما ارتفعت أسعار أسهم ثلثي البنوك المدرجة وعددها 12 بنكا مع صعود سهم البنك السعودي الفرنسي 3.8% ليحقق أفضل أداء في القطاع.
وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.1 % ليصل إلى 3648 نقطة وكذلك مؤشر بورصة البحرين زاد بنفس النسبة ليستقر عند 1317 نقطة بينما كسب مؤشر بورصة البحرين حوالى 0.2 % ليصل إلى 5057 نقطة.
وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.2 % لينخفض إلى 4446 نقطة بينما هبط مؤشر بورصة الدوحة بنسبة أقل بلغت 0.1 % ليستقر عند 8667 نقطة ليسجل خسائر لخمس جلسات متتالية لينزل إلى أدنى مستوياته منذ 18 شهرا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا