EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
عاشور يكمل 500 مباراة مع الأهلي
الأحد 10 سبتمبر 2017 07:56 م
حسام عاشور
أخر الأخبار
حسام عاشور
على المصرى
جاء تواجد حسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى التشكيلة الأساسية لحسام البدرى المدير الفنى للقلعة الحمراء، استعدادا للقاء طلائع الجيش، الذى يقام الآن على ستاد السلام، فى الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، ليجعله يكمل 500 مباراة مع الأهلى.
ويعد عاشور أكثر لاعبي الأهلي مشاركةً بالمباريات الرسمية مع الشياطين في كل البطولات عبر التاريخ، برصيد 500 مباراة، لتتواصل إنجازات "المسمار" مع القلعة الحمراء، بعد أن حقق 32 بطولة على مدار تاريخه مع النادى خلال 14 موسم مع الفريق الأول، جاء أخرها الفوز بالثنائية المحلية "الدورى وكأس مصر" الموسم الماضى، لينفرد بلقب "اللاعب الأكثر تتويجًا" في تاريخ الأهلي.
ورغم أن "المسمار" ليس الأكبر سنـًا في الفريق الأول حاليًا، إلا أنه استطاع أن يصل سريعًا إلى لقب اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات مع الأهلي في الجيل الحالي، بالإضافة إلى كونه اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الأهلي، حيث يملك عاشور 32 لقبًا؛ تنقسم إلى 10 ألقاب لمسابقة الدوري، وثلاثة ألقاب لكأس مصر، و8 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفدرالية، و5 ألقاب للسوبر الأفريقية.
المعدل الحالي لمشاركة عاشور في المباريات وتتويجه بالبطولات مع النادى الأهلى، يجعل الوصول لأرقامها القياسية مع المارد الأحمر، حلم صعب المنال لأى لاعب سواء حالى أو مستقبلى للفريق، ومن المتوقع أن يسجل الكثير من الأرقام القياسية باسمه خلال المواسم المقبلة، والتي من الصعب أن تتحطم مستقبلًا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا