عاشور يكمل 500 مباراة مع الأهلي

حسام عاشور

على المصرى



جاء تواجد حسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى التشكيلة الأساسية لحسام البدرى المدير الفنى للقلعة الحمراء، استعدادا للقاء طلائع الجيش، الذى يقام الآن على ستاد السلام، فى الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، ليجعله يكمل 500 مباراة مع الأهلى.



ويعد عاشور أكثر لاعبي الأهلي مشاركةً بالمباريات الرسمية مع الشياطين في كل البطولات عبر التاريخ، برصيد 500 مباراة، لتتواصل إنجازات "المسمار" مع القلعة الحمراء، بعد أن حقق 32 بطولة على مدار تاريخه مع النادى خلال 14 موسم مع الفريق الأول، جاء أخرها الفوز بالثنائية المحلية "الدورى وكأس مصر" الموسم الماضى، لينفرد بلقب "اللاعب الأكثر تتويجًا" في تاريخ الأهلي.



ورغم أن "المسمار" ليس الأكبر سنـًا في الفريق الأول حاليًا، إلا أنه استطاع أن يصل سريعًا إلى لقب اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات مع الأهلي في الجيل الحالي، بالإضافة إلى كونه اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الأهلي، حيث يملك عاشور 32 لقبًا؛ تنقسم إلى 10 ألقاب لمسابقة الدوري، وثلاثة ألقاب لكأس مصر، و8 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفدرالية، و5 ألقاب للسوبر الأفريقية.



المعدل الحالي لمشاركة عاشور في المباريات وتتويجه بالبطولات مع النادى الأهلى، يجعل الوصول لأرقامها القياسية مع المارد الأحمر، حلم صعب المنال لأى لاعب سواء حالى أو مستقبلى للفريق، ومن المتوقع أن يسجل الكثير من الأرقام القياسية باسمه خلال المواسم المقبلة، والتي من الصعب أن تتحطم مستقبلًا.