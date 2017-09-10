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متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً يهبط 0.52 نقطة مئوية
الأحد 10 سبتمبر 2017 07:47 م
البنك المركزي المصري
أخر الأخبار
البنك المركزي المصري
هبة محمد
هبط متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوماً 0.52 نقطة مئوية خلال تعاملات اليوم، محققاً 18.976%، كما سجل أدنى عائد 18.202% وأعلى عائد عند 19.058%.
أوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أن البنوك غطت العطاء 2.7 مرة بقيمة 17.1 مليار جنيه عبر 319 طلباً، فيما قبلت "المالية" 7.3 مليار جنيه عبر من خلال 152 عرضاً بزيادة 1.054 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة.
ويطرح البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة لصالح وزارة المالية يومي الخميس والاحد من كل أسبوع.
كما أشار الموقع الالكتروني إلى انخفاض متوسط العائد على أذون 237 يوماً 0.31 نقطة إلى 18.661%، وبلغ أدنى عائد 18.4% وأعلى عائد عند 18.77%، وغطت البنوك العطاء 3.3 مرة بقيمة 22.5 مليار جنيه من خلال 358 طلباً، حصلت وزارة المالية منها على 9.4 مليار جنيه عبر 89 عرضاً بزيادة 2.7 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
كان العائد على أذون الخزانة تراجع بصورة ملحوظة بعد وصوله لمستويات تاريخية تعدت الـ 22%، لتبدأ حركة تباين العائد على آجال أدوات الدين بعد ذلك لكنه عاود التراجع على الآجلين خلال تعاملات اليوم.
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