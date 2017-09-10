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بورصة وشركات
آى سكور تخطط لاستثمار 150 مليون جنيه خلال 3 سنوات
الأحد 10 سبتمبر 2017 07:15 م
أي سكور
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أي سكور
منى عبدالباري
تخطط الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آى سكور) لضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه؛ لتحسين البنية التكنولوجية للشركة، والبنية التحتية وتوسعات للشركة خلال 3 سنوات.
وقال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب في تصريحات خاصة لـ"المال" إن المبلغ المرصود سوف يتم توجيهه لتحديث البنية التكنولوجية، وربما إضافة مباني جديدة إلى مقر الشركة الحالي بالقرية الذكية.
وأشار كفافي إلى أن الشركة التي تعمل حاليا بالسوق المصري فقط ليس لديها خطط على المدى المتوسط للتوسع خارجيا، إلا أنه أكد في الوقت نفسه إلى قيام الشركة بالتواصل مع شركات من دول أخري كالسودان، ونيجيريا لتبادل الخبرات.
**إدارة سجل الضمانات المنقولة
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وقعت اليوم الأحد مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score عقدا تقوم بموجبه الأخيرة بإدارة سجل الضمانات المنقولة.
وسجل الضمانات المنقولة يتيح استخدام الأصول غير الثابتة كضمانة في عملية الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل هذه الأصول (السيارات، الآلات الزراعية، وحقوق الملكية الفكرية، والمحاصيل الزراعية المستقبلية، وخطوط الإنتاج بالمصانع، والآلات).
و قال كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score على هامش حفل التوقيع إن قيمة التعاقد بلغت 50 مليون جنيه.
" الضمانات التي سيتم الاقتراض بموجبها في سجل الضمانات المنقولة سوف تخضع لتقييم البنك، ولن يتم الاكتفاء بقيمتها الواردة بالفواتير أو تقييم المقترض"، بحسب ما قال كفافي حول الآلية التي سيتم بموجبها تقييم الضمانات .
وتوقع كفافي أن يتم تسجيل 400 ألف ضمان منقول بالسجل، مشيرا إلى أنه سيشمل كافة القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع العقاري، نظرا لطبيعته المخالفة لطبيعة الضمان المنقولة.
وأشار إلى أن السجل سيساهم في رفع معدلات الاقتراض إلى 60% من الناتج المحلي، نظرا لأن البنك سيكون هو الضامن للمقترض من التعثر، فيما كشف عن أن شركته ورد إليها نحو 8 مليون استعلام ائتماني سنويا من البنوك، متوقعا نمو هذه النسبة بنحو 3% العام الحالي
وقال محمد كفافي، إن شركته فازت بنسبة 96% في الجانب الفني في ظل المنافسة بين 6 شركات على الفوز بإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة.
ولفت كفافي إلى أن فترة الأشهر الستة الأولى التالية للتعاقد مباشرة سيتم خلالها إعداد السجل، وعمليات الدعاية، والتواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن عملية تنفيذ السجل تم إسنادها لشركة مجرية، ستقوم تلتزم بالانتهاء من إنشاء السجل، ومنح I-score الخبرات التشغيلية للبرنامج، وكيفية صيانته وحمايته .
وتابع هناك لجنة تنفيذية لمتابعة سير عمل االخطوات التنفيذية للبرنامج للتأكد من جاهزيته قبل بدء النشاط فعليا بنهاية فترة الأشهر الستة.، وهيئة الرقابة المالية تشارك فيها.
وتقوم حالياI-score بإعدادتصنيفات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل السجل، وأن هذه التصنيفات ستكون لتعريفات البنك المركزي، وفقا لكفافي.
و يبلغ رأس مال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني 45 مليون جنيه، وسجل بالاحتياطيات والأرباح المرحلة نهاية عام 2016 نحو 168 مليون جنيه ، ويقع مقر الشركة بالقرية الذكية ويعمل لديها 75 عاملا وموظفا.
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