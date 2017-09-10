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استثمار
إعصار إيرما يشل شركات جزر العذراء البريطانية
الأحد 10 سبتمبر 2017 06:50 م
إعصار جديد يضرب اليمن بعد "تشابالا"
أخر الأخبار
إعصار جديد يضرب اليمن بعد "تشابالا"
عبدالغفور أحمد محسن
دخلت جزر العذاء البريطانية حالة من الفوضى بعد أن ضربها إعصار إيرما، وتسبب بقطع الاتصالات فيها وشل أعمال الشركات والمؤسسات المالية، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وجزر العذراء هي أحد أشهر مراكز "الأوف شور" في العالم، وتضم مقار لشركات متعددة الجنسيات، ويُنظر إليها كملاذ ضريبي.
وقد أعلنت سطات الجزيرة حالة الطوارئ، بعد أن تسببت إيرما في قطع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء الجزر، وأصبحت جميع خدمات الاتصالات خارج نطاق الخدمة، وأصبح 35 ألف من سكان الجزر معزولين عن العالم.
ولم تتمكن أكبر 4 شركات محاسبة في الجزر من تحديث بيانات عملياتها، وهي "كى بي ام جي" و "بي دبليو سي" و "إي واي" و "ديلويت".
وقالت مؤسسة "هارنيز" التي تقدم خدمات الاستشارات القانونية لمراكز الأوف شور المالية، إنها تواجه مشاكل في التواصل مع موظفيها على الجزر.
يُشار إلى أن السلطات أبلغت عن 4 حالات وفاة على الجزر إثر الإعصار، وأظهرت بعض الفيديوهات المنشورة على الإنترنت دمارا هائلا حل بالجزيرة.
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