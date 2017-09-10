لاتسيو يدك شباك ميلان برباعية

- الإنتر يتخطى سبال ويزاحم يوفنتوس على الصدارة



على المصرى



دك لاتسيو شباك ضيفه ميلان، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدورى الإيطالى لكرة القدم، وتأجلت المباراة لمدة 60 دقيقة لتسهيل دخول الجماهير للملعب الأوليمبي، الذي استضاف اللقاء، وسط انهمار غزير للأمطار في العاصمة روما، ومن المتوقع هبوب رياح قوية في شمال ووسط إيطاليا اليوم، وألغى لقاء سامبدوريا مع روما أمس السبت بسبب الطقس السيء أيضا.



يدين أصحاب الأرض والجمهور بالفضل لنجمه شيرو أيموبيلي الذى سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، وأحرز الهدف الأول والثانى والثالث لفريقه فى الدقائق 38 من ضربة جزاء و42 و48، قبل أن يضيف لويس ألبيرتو الهدف الرابع فى الدقيقة 49، وقلص ريكاردو مونتوليفو النتيجة للضيوف فى الدقيقة 56.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد لاتسيو للنقطة السابعة، ويقفز للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى، من فوزين وتعادل، فيما تجمد رصيد الميلان الذى أنفق مبالغ خيالية فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عند النقطة السادسة، محتلا المركز السادس فى جدول الكالتشيو.



وفى لقاءات أخرى أقيمت اليوم أيضا، ضمن المرحلة ذاتها، واصل إنتر ميلان، مزاحمته ليوفنتوس في صدارة الكالتشيو، بعد فوزه على ضيفه سبال، بهدفين نظيفين، وتقدم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بهدف للإنتر، من ضربة جزاء في الدقيقة 27 ، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ثم أضاف لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش، الهدف الثاني للفريق قبل 3 دقائق من النهاية.



وتصدر إيكاردي قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد خمسة أهداف، بعد تسجيل هدفين خلال المباراة التي فاز فيها إنتر على ضيفه فيورنتينا 3 ـ 0 ، ثم سجل هدفين أيضا في شباك روما خلال المباراة التي انتهت بفوز إنتر 3ـ1، قبل أن يسجل الهدف الأول للفريق في مباراة اليوم.



ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف يوفنتوس المتصدر، والذي تغلب على ضيفه كييفو فيرونا أمس السبت 3 ـ 0، فيما تعرض سبال الصاعد هذا الموسم لدوري الأضواء، للهزيمة الأولى بعد تعادل وانتصار ليتوقف رصيده عند أربع نقاط في المركز التاسع.



ووضع فيورنتينا حدا لبدايته المهتزة في البطولة، بعدما حقق انتصاره الأول هذا الموسم، إثر تغلبه 5 / صفر على مضيفه فيرونا، وحصد فيورنتينا أول ثلاث نقاط في المسابقة هذا الموسم عقب خسارته في المرحلتين الماضيتين، ليرتقي للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد فيرونا عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر.



وقلب أتالانتا تأخره صفر / 1 أمام ضيفه ساسولو، ليتغلب عليه 2 / 1، محققا فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم، وحصل أتالانتا على أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، ليصبح في المركز الثالث عشر، في حين توقف رصيد ساسولو عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.



واقتنص كالياري فوزه الأول في المسابقة بتغلبه 1 / صفر على ضيفه كروتوني، وارتفع رصيد كالياري إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر، وتجمد رصيد كروتوني عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.



وحقق أودينيزي فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه جنوه، ويدين أودينيزي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ياكوب جانتكو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15، وشهدت المباراة عصبية بالغة من لاعبي الفريقين، مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء في أكثر من مناسبة، بالإضافة لقيامه بطرد أندريا بيرتولاتشي، لاعب جنوه، وجوتسيبي بيتزيلا، لاعب أودينيزي، في الدقيقتين 37 و79، ورفع أودينيزي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد جنوه عند نقطة في المركز السادس عشر.