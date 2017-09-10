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لا تطلق النار على إيرما
الأحد 10 سبتمبر 2017 05:46 م
اعصار هارفي
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اعصار هارفي
خالد بدر الدين
لا تطلق النار على الإعصار إيرما، هذا ليس خطابا ساخرا، لكنه خطاب رسمي من جهة أمنية بولاية فلوريدا لمواجهة تداعيات الإعصار الأخير.
وطلب رئيس شرطة مقاطعة باسكو بولاية فلويدا من حملة الأسلحة النارية عدم إطلاق الرصاص أثناء هبوب عواصف الإعصار، موضحا أن قوة الرياح من الممكن أن تغير اتجاه الرصاص بزواية قد تصل إلى 90 درجة مما يعرض الشخص الذى أطلقها أو المحيطين به لخطر الإصابة بها.
وأصدرت سلطات ولاية فلوريدا تحذيرات لسكانها من مخاطر إعصار إيرما الذى له قدرة تدمير هائلة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة قد تتسبب فى تدمير أكثر من 8.5 مليون مبنى مما أدى إلى إصدار تعليمات بإجلاء حوالى 6.3 مليون شخص أو ما يعادل حوالى ثلث تعداد السكان في الولاية.
ومن النصائح الأخرى التى نشرتها وكالة بلومبرج نقلا عن تعليمات سلطات ولاية فلوريدا:
لاتخرج من منزلك .
ابتعد عن النوافذ .
امكث فى الأدوار الأرضية و ابقى فى الحجرات الداخلية.
ارتدى الحذاء دائما و كذلك الخوذة أو أى غطاء قوى لحماية الرأس.
ارتدى جواكت سميكة ومبطنة أو أى منسوجات سميكة لحماية أعضاء الجسم.
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