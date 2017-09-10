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استثمار
526 مليون جنيه .. ميزانية لتنمية برج العرب
الأحد 10 سبتمبر 2017 05:35 م
جهاز برج العرب
أخر الأخبار
جهاز برج العرب
محمود زكي
كشف المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة إن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت للمدينة خلال خطة العام المالي الحالي 526 مليون جنيه.
وأضاف غنيم في تصريحات لـ"المال" أن النسبة الأكبر من الميزانية تذهب لتنفيذ مشروعات قطاع الصرف الصحي والطرق والاتصالات بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.
وأشار إلى أنه تم طرح قرعة علنية لعدد 912 قطعة أرض إسكان متميز بالحي الخامس والسابع بالمدينة وذلك بسعر متر 1180 جنيه الحي الخامس و 1770 جنيه الحي السابع بمساحات تتراوح من 400 إلى 700 متر مربع.
ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ تطوير ورفع كفاءة مجاورتين سكنية بالمدينة بالإضافة إلى أنه جاري رفع كفاءة الطرق وتنسيق المسطحات الخضراء للمجاورة السابعة والتاسعة بالكامل
وأشار رئيس جهاز برج العرب أنه يتم تنفيذ 26 عمارة إسكان متوسط "دار مصر" بإجمالي 624 وحدة سكنية مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تتجاوز 60%.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ قرارين وزاريين لإزالة التعديات على مساحة 82 فدان بالمدينة، مشيرًا إلى أن تلك الإزالات في إطار الحملات المستمر لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير مديرية أمن الإسكندرية.
وأضاف أنه جارٍ التنسيق وطلب ١٠٠ سيارة أجرة للعمل داخل المدينة، وذلك لخدمة الأحياء والمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إنهاء ظاهرة التوكتوك المنتشرة بالمدينة، بالإضافة إلى تشغيل ٥٠ سيارة بنظام التاكسي داخل المدينة، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة في التنقل لدى المواطنين.
وأكد أنه جار الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الثالث بالمدينة، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجاورتين بالحي الثاني بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ عدد 2 حضانة بالحى الثانى والثالث بالمدينة
وأشار إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ عدد 2 سوق تجاري بالحي الثاني والثالث كما أنه جاري استكمال إجراءات المخطط التفصيلي لمسطح 351 فدان بمنطقة الجامعات بالمدينة
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