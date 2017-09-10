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بنـــوك
تسوية مديونية بقيمة 11 مليون جنيه لصالح النصر للحاصلات
الأحد 10 سبتمبر 2017 04:43 م
النصر للحاصلات الزراعية
أخر الأخبار
النصر للحاصلات الزراعية
مصطفى طلعت:
نجحت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، في تسوية مديونياتها مع بنك الإسكندرية – سان باولو، بقيمة تبلغ 11 مليون جنيه.
وقال محمود مكاوي، العضو المنتدب للشركة، إن البنك وافق منذ أسابيع على تسوية المديونية، وإسقاط جميع الفوائد المتراكمة، مقابل سداد المساهم الرئيسي مبلغ مليون جنيه كضمان وإثبات الجدية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"المال"، إلى أن شركته سبق أن قامت بجدولة مديونايتها لدى البنك، والاتفاق على رفع جميع الفوائد، وإلغاء جميع الرهونات، لكنها فشلت في السداد.
يشار إلى أن "النصر للحاصلات" سددت 9 ملايين جنيه لبنك الإسكندرية من حصيلة بيع أرض غير مستغلة، بمنطقة مغاغة بمحافظة المنيا، وذلك كدفعة من إجمالي قيمة القرض، بالإضافة إلى سداد قيمة رواتب ومعاشات الموظفين.
وتعاني الشركة من تفاقم الخسائر وتوقف الإنتاج، وتسعى إلى بيع الأصول غير المستغلة لتدبير السيولة المالية، وتسعى حاليا إلى بيع أرض مصنع كفر سليم بالبحيرة بمساحة 24 الف متر لتسديد القرض وتشغيل المصانع.
يذكر أن خسائر "النصر للحاصلات"، إرتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 2.5 مليون جنيه، مقابل 1.7 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي.
بنك الإسكندرية
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