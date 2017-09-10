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سيــارات
كيا بيكانتو تعزز صدارتها للسيارات الميني
الأحد 10 سبتمبر 2017 04:24 م
كيا بيكانتو 2017
أخر الأخبار
كيا بيكانتو 2017
المال- خاص:
عززت السيارة كيا بيكانتو صدارتها لفئة السيارات الميني، مستحوذة على حصة سوقية 42.4% من المبيعات الإجمالية البالغة 569 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.
وحلت هيونداي i10 فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 32.5%؛ تبعتها سوزوكي ألتو التي بلغت نسبتها 13.9%؛ ثم هيونداي جراندi10 بحصة سوقية 10.2%.
وفي المركز الخامس حلت فيات 500؛ بحصة سوقية 0,7% من مبيعات الفئة الإجمالية، واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على 0.4% من المبيعات.
وشهدت مبيعات فئة السيارات الملاكي الميني، هبوطًا بنسبة 74% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث سجلت 569 وحدة مقابل 2221 وحدة بتراجع 1652 سيارة.
وتراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 41%، مسجلة 49.6 ألف سيارة مقابل 84.4 ألف وحدة، فيما تراجعت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بمختلف أنواعها بنسبة 41.8% لتصل 69.8 ألف، مقابل 119.9 ألف وحدة.
سيــارات
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