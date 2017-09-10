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بنك قناة السويس يجمع 500 مليون جنيه من شهادة الحصاد
الأحد 10 سبتمبر 2017 04:11 م
بنك قناة السويس 556
أخر الأخبار
بنك قناة السويس 556
أحمد الدسوقى:
نجح بنك قناة السويس فى جمع سيولة بقيمة 500 مليون جنيه، من شهادة الحصاد الثلاثية التى طرحها مؤخرا .
كان البنك قد طرح شهادة إدخار متغيرة العائدة باسم "الحصاد"، مدتها ثلاث سنوات. بعائد يبدأ من 18.25% سنويا، يصرف شهريا، و18.5% يصرف كل ثلاثة أشهر، و18.625% يصرف كل ستة أشهر.
وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات خاصة لـ "المال" على هامش توقيع عقدين مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون جنيه، إن الشهادة جذبت سيولة كبيرة فى وقت قصير.
وأضاف أن مصرفه تمكن من فتح اعتمادات مستندية بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل عمليات التجارة منذ تحرير سعر الصرف، وحتى نهاية الشهر الماضى.
وأكد أن رأسمال مصرفه يقدر بـ 2 مليار جنيه، ولا توجد أى نية حاليا لزيادته.
وقال إن بنك قناة السويس لديه شبكة فروع تصل إلى 36 فرعاً، ويخطط لافتتاح فرعين خلال أيام، بالإضافة إلى فرعين أخرين نهاية العام الحالى 2017، علاوة على افتتاح 10 فروع جديدة العام المقبل .
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