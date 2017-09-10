الجونة يجهز الأهلى لموقعة الترجى

الأهلى 6

-النادى يقترب من إنهاء إصدار 10 آلاف بطاقة لحضور المباريات



على المصرى:



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الجونة، في الخامسة مساء غدٍ الاثنين على ملعب "مختار التتش" بمقر النادى بالجزيرة، ضمن استعدادات الفريق لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري على إستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.



من جانب أخر، وجه سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، الشكر للسفير المصري في تونس نبيل الحبشي، والقنصل التونسي في مصر إبراهيم الرزقي، على جهودهما الكبيرة وتعاونهما مع الأهلي قبل مباراتي الترجي بالتشامبيونزليج الأفريقي.



وقال عدلي، إن السفير المصري في تونس قام بجهود كبيرة لإنهاء تأشيرات دخول فريق الترجي إلى مصر، والعكس مع القنصل التونسي الذي أبدى تعاونًا كبيرًا مع الأهلي لاستخراج تأشيرات دخول الفريق إلى تونس، ومن المقرر أن يسافر عدلي برفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة إلى تونس يوم 19 من الشهر الجاري، وقبل سفر الفريق بيومين، خصوصا أن لقاء الإياب سيقام على إستاد رادس يوم 23 سبتمبر، وتقام مباراة الذهاب يوم 16 من الشهر ذاته على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وفى سياق مواز، يجرى مدير العلاقات الخارجية بالقلعة الحمراء، محاولات مكثفة مع وزارة الخارجية؛ من أجل استخراج التأشيرة الخاصة بالسوري عبد الله الشامي، مدافع فريق الكرة الجديد، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة.



وأجرى عدلي اتصالات عدة بمسئولي وزارة الخارجية والأمن المصري من أجل استخراج التأشيرة التي تحتاج للكثير من الموافقات الأمنية، ويسعى مدير العلاقات الخارجية بالأهلي للحصول على تأشيرة اللاعب أواخر الأسبوع الجاري حتى ينتظم في مران الفريق عقب مواجهة الترجي.



من ناحية أخرى، قال وليد مهدي، مدير إدارة المباريات بالقلعة الحمراء، إن النادي بصدد الانتهاء من إصدار بطاقات جمهور الأهلي الخاصة بدخول المباريات؛ تمهيدًا لتوزيعها على الجماهير من خلال منافذ فوي والتي تم الإعلان عنها منذ 20 يومًا.



وأضاف مهدي أن الأهلي انتهى من إصدار 10 آلاف بطاقة كمرحلة أولى لاستخدامها في مباراة الترجي، وأوضح أن البطاقة ستشمل معها تذكرة المباراة بقيمة مخفضة، كما أن البطاقة ستمتد صلاحيتها لمدة 3 سنوات، وتمكن الجمهور من الحصول على تذكرة أية مباراة للأهلي بشرط موافقة الامن على اقمتها بحضور جماهيري، وأشار مدير إدارة المباريات إلى أنه سيتم الإعلان في خلال الساعات القليلة القادمة عن كافة التوقيتات الخاصة بتسليم بطاقات جمهور الأهلي في جميع المحافظات.