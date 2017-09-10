انطلاق التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2017

القوات المسلحة

بدور إبراهيم



انطلقت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك "النجم الساطع 2017"، والذي يستمر خلال الفترة من 10-20 سبتمبر الجاري، بمجمع ميادين التدريب القتالي، بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.



وتتضمن فعاليات المناورة "النجم الساطع 2017" هذا العام، تنفيذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لعناصر مشتركة من المشاه الميكانيكي والمدرعات المصرية والأمريكية، مصحوبة بأنشطة جوية وبحرية تجريها عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية.



كما يعقد علي هامش التدريب تنظيم ندوة بحثية يتم خلالها تبادل الرؤي، فيما يتعلق بالموضوعات الاستراتيجية المطروحة علي الساحة الدولية والجهود المبذولة في ضوء الاستراتيجية المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب.



ويشتمل التدريب كذلك علي العديد من الانشطة والفعاليات من بينها تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك لعناصر هيئات القيادة من الجانبين باستخدام الحاسب الآلي للتدريب علي مكافحة التهديدات المختلفة، وفقًا لأحدث منظومات القيادة والسيطرة الآلية، كذلك التدريب العملي المشترك علي أعمال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة والتي يتم تنفيذها داخل ميدان التدريب علي القتال في المدن، وقد شهدت الأيام الماضية تنظيم وصول القوات الأمريكية المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية.



وتعكس تدريبات النجم الساطع عمق علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، حيث تم تنفيذ التدريب علي مدار 12 دورة سابقة بدء من عام 1981 حتي عام 2009، وشارك به العديد من الدول الشقيقة والصديقة سواء بقوات او بصفة مراقبين، ويأتى استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بمختلف أفرعها وتخصصاتها.