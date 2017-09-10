البورصة تختتم التعاملات على صعود جماعى لمؤشراتها

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند مستوى 13455 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.87% ليصل إلى 695 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقاً بنسبة 0.59% عند مستوى 1573 نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.52% عند مستوى 2132 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 0.58% عند مستوى 12109 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 959 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمصرية والعربية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 57.4 مليون جنيه، و7.2 مليون جنيه، و623 ألف جنيه، و375 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى تداولات قدرها 50.9 مليون جنيه، و14.7 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 105 أسهم من إجمالى 184 سهماً متداولاً، بينما هبط 54 وبقى 25 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -الخميس الماضى- على صعود ملحوظ لمؤشراتها بدفع مشتريات الأجانب.