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بورصة وشركات
الرقابة المالية تتعاقد مع I- score لإدارة سجل الضمانات المنقولة
الأحد 10 سبتمبر 2017 03:26 م
الرقابة المالية
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الرقابة المالية
منى عبد الباري:
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score ، اليوم الأحد، عقد إدارة سجل الضمانات المنقولة .
وقال د.محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعاقد يتيح للشركة المصرية إدارة سجل الضمانات المنقولة خلال فترة 6 أشهر كمرحلة أولى للتعاقد، فيما أشار إلى مساعي الهيئة إلى تملك السجل في المرحلة الثانية لتشغيله.
وأشار إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيساهم في تيسير الحصول على التمويل للشركات، وخفض تكلفته.
وقال محمد كفافي، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، في كلمته خلال توقيع العقد، إن سجل الضمانات المنقولة سيساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي.
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