6 محاور لتنمية حجم الأعمال بين مصر وإيطاليا

مصر وإيطاليا

المرسي عزت:



ناقش مجلس الأعمال المصري الإيطالي، 6 محاور رئيسية لتنمية حجم الأعمال بين القاهرة وروما، خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بينهما والعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية من الجانبين.



وكان مجلس الأعمال المصري الإيطالي قد التقى السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، الذي عُيّن سفيرًا لمصر في إيطاليا، في اجتماع مطول في القاهرة، وذلك للوقوف على كيفية تنفيذ المحاور الرئيسية المشار إليها، والتي شملت معظم القطاعات التجارية والاستثمارية.



وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي خالد أبو بكر، إن المحاور الستة تضمنت: "كيفية تفعيل وتنشيط التوسع في السياحة الإيطالية إلى مصر، والمساعدات الفنية في مجال بناء القدرات، ومشروعات السكك الحديد، وطرح شامل للقوانين والإصلاحات الاستثمارية التي تمت في الفترة الأخيرة للمستثمرين الإيطاليين".



وأضاف أبو بكر: "أنه تم مناقشة كيفية إطلاع الشركات الإيطالية المتخصصة على آخر ما وصل إليه مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي، وكذا دراسة إقامة الجامعة الإيطالية بمصر أو عدد من المعاهد الفنية المتخصصة".



كما ناقش المجلس مع السفير "بدر"، خطط العمل المستقبلية، وتم استعراض معظم مجالات العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين؛ بالإضافة إلى متابعة المشروعات المشتركة الجارية، وكذلك المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة.



وأوضح أبو بكر: "أن الجانب المصري حريص على طرح الفرص الاستثمارية المصرية أمام الجانب الإيطالي، والذي لم تتح له فرصة الاطلاع على التطورات الاقتصادية المتنوعة والجريئة في البلاد خلال الفترة الماضية".



وأعرب مجلس الأعمال المصري الإيطالي عن دعمه الكامل لجهود الحكومة المصرية، في الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها في إطار برنامج من شأنه أن يضع البلاد بين أفضل 30 اقتصادًا في العالم، ضمن "رؤية مصر 2030".



وأكد أعضاء الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري الإيطالي، على التعاون التام مع السفير هشام بدر، الذي من المقرر أن يتسلم مهام عمله قريبا.



وسبق وان تولى السفير هشام بدر عدة مناصب رفيعة من بينها مندوب مصر الدائم لدى الإمم المتحدة في جنيف وسفيرا لمصر لدى اليابان، حيث نجح خلال هذه الفترة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ويتمتع بخبرة دولية كبيرة اكتسبها خلال مسيرته الدبلوماسية الممتدة.



وأشار السفير هشام بدر الي أن مصر من أهم الشركاء الإستراتيجيين لايطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على كافة المستويات باعتبارها من أكثر الدول جذبا للاستثمار في منطقة اليورومتوسطي. في المقابل تعتبر إيطاليا من أهم الأسواق السياجية بالنسبة لمصر وهناك إمكانيات هائلة لنمو هذا القطاع، كما تعد الشريك التجاري الثاني لها، وخامس مصدر للاستثمار الأجنبي في مصر".



وأكد سفير مصر الجديد لدى ايطاليا "على الدور الهام الذي يلعبه رجال الاعمال في دفع العلاقات بين البلدين،وحث المجلس على بحث الاستمرار في بحث أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات وسبل نقل الخبرات الايطالية الى مصر خاصة في مجال إنشاء معاهد فنية إيطالية متخصصة في مصر".



وإيطاليا كانت ولا تزال، هي أحد الشركاء الأوروبيين الأكبر لمصر، ولدى البلدين استثمارات مشتركة في قطاعات عدة، أهمها الاستثمار في مجالي الغاز والنفط وقطاع السياحة.