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بنـــوك
جهاز المشروعات : توقيع عقود مع البنوك بـ 18 مليار جنيه
الأحد 10 سبتمبر 2017 03:02 م
نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
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نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
جامع : توقيع عقدين مع المصرف والزراعى بـ 300 مليون جنيه خلال الشهر الجارى
أحمد الدسوقى:
وقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منذ إنشائه فى السوق المصرية، عقود بقيمة 18 مليار جنيه مع عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، أبرزها الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية والعمال، من إجمالى 30 مليار جنيه تم ضخها منذ التأسيس .
وقالت نيفين جامع ، رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لـ"المال"، على هامش توقيع عقدين مع بنك قناة السويس بـ 100 مليون جنيه، إن تلك التمويلات تم توجيهها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت أنه سيتم توقيع عقدين جديدين مع بنكى "المصرف المتحد والزراعى المصرى" بقيمة 300 مليون جنيه، موزعة بواقع 50 مليون جنيه للأول، و250 مليون جنيه للثانى .
وقالت إن قرض المصرف المتحد سيكون وفقا لأحكام الشريعة، وسيوجه للمشروعات الصغيرة، أما قرض الزراعى فسيتم توجيهه للذين يعملون فى الثروة الحيوانية .
وأشارت إلى أن الجهاز نجح فى ضخ 3.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أوائل العام الحالى وحتى الأن .
وكانت جامع قد قالت لـ "المال" فى وقت سابق إن المحفظة التمويلية القائمة للجهاز تصل إلى 13 مليار جنيه.
وقالت إنه سيتم البدء فى تمويل المشروعات المتوسطة لأول مرة أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع فى تمويل هذه الشريحة بشكل مباشر وليس عبر البنوك التى تعمل فى القطاع.
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