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سيـــاســة
دبلوماسى يستعرض جهود مصر لمساعدة ليبيا
الأحد 10 سبتمبر 2017 02:50 م
أخر الأخبار
سمر السيد
ترأس السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية، وفد مصر في أعمال الاجتماع الرابع للجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، والتي انعقدت -أمس- في العاصمة الكونغولية برازافيل.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه شارك في الاجتماع من الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلى.
وخلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع، استعرض نائب وزير الخارجية الجهود المكثفة التي بذلتها مصر على صعيد مساعدة الأشقاء في ليبيا في الخروج من حالة الانسداد السياسي، مشيرًا إلى سلسلة الاجتماعات المكثفة التى استضافتها القاهرة خلال الأشهر الاثنا عشر الأخيرة.
وأبرز السفير حمدي لوزا، أهم النتائج التي خرجت بها تلك الاجتماعات والتي كانت عاملا حاسما في قبول الأطراف الليبية للجلوس على مائدة الحوار.
ومن بين أبرز هذه المحطات الاجتماع الذي عقد في القاهرة خلال شهر ديسمبر الماضي، وضم ممثلين من كافة الأطياف والمناطق الليبية ونتج عنه ولأول مرة توافق حول ضرورة تعديل الاتفاق السياسي لحل الخلافات الرئيسية بين الأشقاء في ليبيا.
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