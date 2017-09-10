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رياضة
الأهلي ينتظر رد الأوليمبية على خطابه
الأحد 10 سبتمبر 2017 02:20 م
شيرين شمس 55
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شيرين شمس
على المصرى:
قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذ للنادي الأهلي، إنه ينتظر رد اللجنة الأوليمبية المصرية، على الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محمود طاهر، للجنة بقيادة هشام حطب، يطلب فيه معرفة جميع الأسباب التي على أساسها اتخذت اللجنة قرارها باعتماد "الاسترشادية" لائحة للأهلي.
وأوضح أن الأهلي أرسل الخطاب إلى اللجنة، حتى يعرف حقيقة الأمور، ويقف على الأسباب التي دفعت اللجنة إلى اتخاذ هذا القرار، وعدم الاعتداد بالجمعية العمومية للنادي، التي وافقت على إقرار لائحة النظام الأساسي التي وضعها مجلس القعلة الحمراء.
النادي الأهلي
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