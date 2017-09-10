كريم : مليار دولار القيمة السوقية للشركة

شعار كريم الجديد

المال – خاص :



أعلنت شركة "كريم" لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول اليوم الأحد، بأن قيمتها السوقية حاليا تتجاوز المليار دولار فى أسواق المنطقة، كما أنها تحقق نموا بنسبة 30 % شهريا .



يذكر أن "كريم" تأسست فى دبى خلال عام 2012، وتعمل بالوقت الراهن فى 80 مدينة، عبر 13 دولة بالشرق الأوسط بما فى ذلك أفريقيا وتركيا وباكستان .



وأوضحت الشركة - فى بيان صحفى - أن رسالتها تستهدف جعل حياة الناس أبسط وأسهل، إلى جانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة في الأسواق التي تعمل بها إلي جانب منح الملايين من الناس إمكانية الحصول علي وسيلة نقل أكثر توفيراً وأمناً.



و تضم شبكة "كريم" حالياً أكثر من 250.000 كابتن يقومون بنقل ملايين المواطنين في المنطقة كل يوم، وتولي "كريم" اهتماماً كبيراً للحفاظ علي استقلالية الكباتن، وتعمل باستمرار على تحسين حياتهم وظروفهم من خلال تطوير مهاراتهم عن طريق الدورات التدريبية المكثفة، ومنحهم فرصاً للنمو والتقدم، فعلى سبيل المثال، أطلقت كريم مصر عدد من برامج الولاء لمكافأة الكباتن الذين حققوا أفضل أداء.



وتقدم هذه البرامج للكباتن المتميزين أسعار مخفضة عند شراء الأجهزة المنزلية، مع إمكانية حصولهم على قروض متناهية الصغر، وقسائم مجانية للشراء من كبرى سلاسل المتاجر المعروفة، وعروض خاصة على خدمات العناية بالسيارات.



وخلال الأشهر الأخيرة، توسعت "كريم" ودعّمت تواجدها في السوق المصرية، إذ ضاعفت عدد المدن التي تعمل بها من 7 مدن إلى 14 مدينة، هي القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي خلال الصيف كجزء من الإسكندرية والغردقة والجونة، كجزء من الغردقة، إلى جانب 8 مدن في محافظات الدلتا هي : المحلة وبنها ودمنهور والمنصورة وطنطا وكفر الدوار ودمياط والزقازيق، وكذلك مدن القناة الثلاث: السويس والإسماعيلية وبورسعيد.



كما تخطط أيضا للوصول بعدد الكباتن إلى 100.000 في مصر مع نهاية العام الحالي، بعد أن تمكنت من زيادة عدد الكباتن من 50.000 إلى 80.000 كابتن حالياً.



