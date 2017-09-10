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بنـــوك
جهاز المشروعات يضخ 100 مليون جنيه لبنك قناة السويس
الأحد 10 سبتمبر 2017 01:21 م
المشروعات الصغيرة
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المشروعات الصغيرة
أحمد الدسوقى
وقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع بنك قناة السويس، اليوم الأحد، عقدين بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال حفل التوقيع، إن التوقيع يأتى تماشيًا مع سياسات وزير التجارة والصناعة للمساهمة فى توفير مزيد من فرص العمل وتحسين مستوي المعيشة.
وأشارت إلى أنه سيتم توجيه العقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي.
ولفتت إلى أن العقد الأول الذى يقدر قيمته بـ 50 مليون جنيه يهدف إلى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة، وكذلك تمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، أما الثاني والبالغ قيمته 50 مليون جنيه فيخصص لتمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجاري المدين.
وأكدت حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها، والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وكافة الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة.
من جانبه، قال حسين الرفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن مصرفه يولى اهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها قاعدة الانطلاق نحو التنمية الشاملة.
وأكد أن مصرفه بشبكة فروعه التي تقترب من أربعين فرعاً سيكون مشاركاً فعالاً في تحقيق أهداف السياسة العامة، وخطة البنك المركزي فى المشروعات الصغيرة.
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