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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الخضراوات.. و5 جنيهات للبطاطس
الأحد 10 سبتمبر 2017 01:18 م
الخضراوات والفواكه
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الخضراوات والفواكه
الصاوي أحمد
شهدت أسعار الخضراوات استقراراً اليوم -الأحد - وفقا لبعض التجار في أسواق محافظة الجيزة بسبب زيادة طرح المحاصيل بعد انتهاء فترة الأعياد وعودة معدلات الشراء إلي مستوياتها المعتادة قبل موسم العيد.
ولفت التجار إلي أن أسعار الطماطم تراوحت بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 إلى 5 جنيهات للكيلو، وورق العنب بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
وأشاروا إلي أن سعر البصل تفاوت بين 2.5 إلى 4 جنيهات للكيلو، والخيار 6 جنيهات، الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا للكيلو،سعر البروكلي 10 جنيهات،الباذنجان من 3 إلى 5 جنيهات، سعر الملوخية 5 جنيهات للكيلو.
وأوضح التجار أن سعر الفاصوليا الخضراء تراوح بين6 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو،سعر الفلفل الألوان 10 إلى 15 جنيهًا،سعر الفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات،سعر البامية من 8 إلى 12 جنيهًا،سعر الكوسة 5 جنيهات.
أسعار الخضروات
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