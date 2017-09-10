EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة : استنباط أكثر من 70 هجينا لمحصول الذرة
الأحد 10 سبتمبر 2017 01:03 م
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
أخر الأخبار
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
الصاوي أحمد:
شهد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الحقلي لمحصول الذرة بنوعيها الشامية والصفراء بمحطة البحوث الزراعية بسخا.
وأشار "البنا" إلى أهمية الأيام الحقلية للمحاصيل المختلفة والتي يتم فيها تطبيق جميع الممارسات الزراعية السليمة من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة بمركز البحوث الزراعية ونشرها للفلاح، والتي تشمل جميع مراحل الزراعة، مشددا على ضرورة العمل على تقليل الفجوة بين الحقل الإرشادي والمزارع للحصول على نفس الإنتاجية العالية للحفل الإرشادي.
وأكد ضرورة مواصلة مركز البحوث الزراعية ممثلا في قسم بحوث الذرة الدور المنوط به للعمل على استنباط أصناف جديدة من المحصول لها إنتاجية عالية في ظل ندرة الموارد المائية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.
وقال إن الذرة من أهم محاصيل الحبوب الإستراتيجية في مصر، إذ تعتبر المكون الرئيسي في علائق التغذية للإنتاج الحيواني، كما تساهم الذرة الصفراء بنسبة 70 % للإنتاج الداجنى، بالإضافة إلى استخدامها أيضا في صناعة السيلاج، كما تقوم عليها بعض الصناعات المهمة مثل النشا والجلوكوز والفركتوز وزيت الذرة.
وأوضح أنه تم حتى الآن استنباط أكثر من 70 هجينا لمحصول الذرة، يتداول منها حوالي 25 هجين فردى أصفر و2 هجين ثلاثي أصفر، لهم إنتاجية عالية، لافتا إلى أن هناك مجموعة هجن في المراحل الأخيرة للتسجيل والتي تتميز بإنتاجيتها العالية.
وزارة الزراعة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا