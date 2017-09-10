وزير الزراعة : استنباط أكثر من 70 هجينا لمحصول الذرة

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد

الصاوي أحمد:



شهد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الحقلي لمحصول الذرة بنوعيها الشامية والصفراء بمحطة البحوث الزراعية بسخا.



وأشار "البنا" إلى أهمية الأيام الحقلية للمحاصيل المختلفة والتي يتم فيها تطبيق جميع الممارسات الزراعية السليمة من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة بمركز البحوث الزراعية ونشرها للفلاح، والتي تشمل جميع مراحل الزراعة، مشددا على ضرورة العمل على تقليل الفجوة بين الحقل الإرشادي والمزارع للحصول على نفس الإنتاجية العالية للحفل الإرشادي.



وأكد ضرورة مواصلة مركز البحوث الزراعية ممثلا في قسم بحوث الذرة الدور المنوط به للعمل على استنباط أصناف جديدة من المحصول لها إنتاجية عالية في ظل ندرة الموارد المائية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.



وقال إن الذرة من أهم محاصيل الحبوب الإستراتيجية في مصر، إذ تعتبر المكون الرئيسي في علائق التغذية للإنتاج الحيواني، كما تساهم الذرة الصفراء بنسبة 70 % للإنتاج الداجنى، بالإضافة إلى استخدامها أيضا في صناعة السيلاج، كما تقوم عليها بعض الصناعات المهمة مثل النشا والجلوكوز والفركتوز وزيت الذرة.



وأوضح أنه تم حتى الآن استنباط أكثر من 70 هجينا لمحصول الذرة، يتداول منها حوالي 25 هجين فردى أصفر و2 هجين ثلاثي أصفر، لهم إنتاجية عالية، لافتا إلى أن هناك مجموعة هجن في المراحل الأخيرة للتسجيل والتي تتميز بإنتاجيتها العالية.



