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بورصة وشركات
غاز مصر: منصب رئيس مجلس الإدارة شاغر
الأحد 10 سبتمبر 2017 11:45 ص
غاز مصر
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غاز مصر توافق على زيادة رأسمالها بالأسهم المجانية
غاز مصر
رجب عزالدين
قالت شركة "غاز مصر"، اليوم الأحد، إن منصب رئيس مجلس الإدارة لازال شاغراً بعد إحالة المهندس محمد إبراهيم للمعاش، ولم يتم تعيين آخر من قبل الجهات المعنية حتى الآن.
وأعلنت الشركة -الخميس الماضى- عن إحالة المهندس محمد أحمد محمود إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى التقاعد لبلوغه السن القانونى للإحالة إلى المعاش.
وكلفت غاز مصر الأسبوع قبل الماضى، شركة مباشر للاستشارات المالية للقيام إعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة غاز مصر في 8 أغسطس 2017، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، على إثر الارتفاعات التي شهدها السهم بالفترة الماضية.
وصعد سهم غاز مصر خلال شهر أغسطس لأعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد مقترح الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية،وألغت ادارة البورصة التعاملات التى تمت على السهم على مدار أكثر من ثمانى جلسات متتالية.
غاز مصر
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