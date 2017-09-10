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بورصة وشركات
شركة Filkhedma تستقبل استثمارات جديدة من صندوقي استثمار
الأحد 10 سبتمبر 2017 11:38 ص
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رجب عزالدين:
أعلنت شركة فى الخدمة "Filkhedma" للخدمات المنزلية عن قيام صندوقى استثمار "الجيبرا فينترز" و"جلينت" بضخ استثمارات جديدة فى شركتها.
وقال عمر رمضان، المدير التنفيذي للشركة، إن هذا الاستثمار سيمكننا من استقطاب مهارات عالية لفريق العمل في العمليات والبرمجيات والتسويق وزيادة حجم انتشار الخدمة في مصر.
تأسست "في الخدمة" في ٢٠١٤ كمنصة لتقديم خدمات صيانة منزلية وتركيبات مثل سباكة، نجارة، كهرباء، تكييف، نقاشة وأجهزة منزلية، وتمكنت الشركة من توسيع نطاق وعدد الخدمات المقدمة وخدمة آلاف العملاء بتسع خدمات صيانة مختلفة وبنسبة تكرر طلبات لنفس العميل وصلت أكثر من ٧٥٪.
يذكر أن صندوق استثمار KiAngel قد قام بضخ استمارات فى الشركة خلال العام الماضى ٢٠١٦.
كما صرح طارق أسعد الشريك الإداري بألجيبرا فينترز، أكبر صندوق لرأس المال الجريء في مصر " نحن متحمسون لدعم شركة في الخدمة في هذه المرحلة من النمو ونرى إن التكنولوجيا ستضيف فعالية كبيرة لسوق الخدمات المنزلية وشركة في الخدمة هي اللاعب الأكثر قدرة على تحقيق هذا التطوير للخدمات المنزلية.
وصرحت إيريني رأفت الشريك الإداري لصندوق جلينت (GlintConsulting) "نحن مؤمنون بقدرة شركة في الخدمة على إحداث تغيير إيجابي كبير في سوق الخدمة المنزلية بربط المنازل والشركات بفنيين ذوي مستوى خدمة عملاء وخدمة فنية عالية من خلال إستخدام التكنولوجيا ومتأكدون أن هذا الإستثمار سيرفع من مستوى الخدمة في الخدمات المنزلية في مصر ويطور ثقافة الخدمات ويمنح فرص عمل ودخل أكبر لمقدمي الخدمات.
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